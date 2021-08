Dresden

Die Landeshauptstadt will mit vielen verschiedenen Schritten erneute Schließungen von Schulen in der Coronapandemie verhindern. Für Bildungsbürgermeister Jan Donhauser spielt dabei auch die Immunisierung der Schüler eine wichtige Rolle.

„Wir wollen in den ersten drei Wochen des neuen Schuljahres für die Schulen Impftermine im Impfzentrum anbieten“, erklärte der CDU-Politiker auf DNN-Anfrage. Derzeit werde das genaue Vorgehen mit dem Betreiber des Impfzentrums in Dresden, dem Deutschen Roten Kreuz, noch abgesprochen. Das Angebot ist für Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren geplant, die laut Donhauser dabei von einem Elternteil begleitet werden müssten. Schüler in höherem Alter konnten sich bislang bereits impfen lassen.

Laut Stadtverwaltung hängen die weiteren Planungen zur Impfung für diese Zielgruppe auch von den Plänen des Landes ab. „Aus diesem Grund können noch keine Detailangaben zu den Planungen gemacht werden, die sich gerade in der Abstimmung befinden“, erklärte der Leiter des Dresdner Gesundheitsamts, Frank Bauer.

Donhauser hofft auf hohe Impfbereitschaft

Nach der sächsischen Impfkommission hatte zuletzt auch die Ständige Impfkommission des Bundes die Impfung für 12- bis 16-jährige Kinder empfohlen. Zuvor galt die Empfehlung lediglich für bestimmte Risikogruppen in diesem Alter.

Eine Impfverpflichtung gibt es nicht. Donhauser hofft aber, „dass möglichst viele diese Möglichkeit nutzen werden“. Im Impfzentrum soll jeweils ein Zeitfenster für eine bestimmte Schule zur Verfügung stehen.

In Sachsen ist die Impfrate derzeit bundesweit am geringsten. Wie sich diese Zurückhaltung bei Erwachsenen auf die Kinder auswirkt, bleibt abzuwarten.

Impfzentren länger betreiben

Laut Gesundheitsamt gab es in der ersten Ferienwoche bei den 12- bis 18-Jährigen zwei Infektionsfälle, in der zweiten fünf und in der dritten Woche elf Fälle. Aufgrund der bezogen auf die Gesamtstadt geringen Fallzahl seien keine Mutmaßungen über die Hintergründe des Anstiegs möglich. Amtsleiter Bauer: „Festgestellt werden kann aber insgesamt, dass Infektionen oftmals mit einer Rückkehr aus dem Auslandsurlaub in Verbindung zu bringen sind.“ Dies gelte für beinahe alle Altersgruppen gleichermaßen und könnte auch hier zum Tragen kommen.

Für das Impfangebot der Stadt wäre es aus Donhausers Sicht wichtig, dass das Impfzentrum auch über den 30. September hinaus betrieben werde, um die Zweitimpfung für alle Schüler abzusichern. Bislang will der Freistaat die 13 kostenintensiven Zentren, die seit Mitte Januar arbeiten, Ende September schließen.

Um das Infektionsrisiko im kommenden Schuljahr möglichst gering zu halten, einen sicheren Schulstart zu ermöglichen und schnell auf unter Umständen stark steigende Inzidenzzahlen reagieren zu können, arbeitet die Stadt an weiteren Schritten. Diese könnten im Zusammenhang mit den in der nächsten Zeit zu erwartenden Regelungen des Freistaats noch modifiziert werden.

Lüften in Schulen steht im Vordergrund

Im Vordergrund des Stressszenarios der Schulverwaltung steht dabei „das richtige und regelmäßige Lüften“. Dies sei beim Verzicht auf das Maskentragen besonders wichtig und könne auch nicht durch technische Vorkehrungen ersetzt werden. Unterstützung durch Luftfilteranlagen, die derzeit heftig diskutiert werden, hält die Stadt nur „unter bestimmten Bedingungen“ für möglich.

Mit drei bis vier Geräten soll der Einsatz zunächst an Grundschulen getestet werden. Später könnten mit dem entsprechenden Vergabeverfahren mindestens 50 Geräte angeschafft werden. Donhauser geht von Kosten in Höhe von jeweils 4000 Euro aus. 200 000 Euro stünden zur Verfügung. Bei Förderung durch den Bund seien mehr Geräte denkbar. Den Einsatz sieht die Schulverwaltung vor allem in schlecht belüftbaren Räumen vor. Das könnte hauptsächlich Speiseräume betreffen.

Abgerundet werden die Pläne der Stadt unter anderem durch die Anschaffung ausreichender Desinfektionsmittel und ähnlichem, der Verdichtung der Reinigungsintervalle in den Schulen sowie der Vermeidung von Gedrängel bei der Speisenversorgung. Klassenräume sollen täglich statt 2,5 mal wöchentlich wie in Sommermonaten von April bis Oktober üblich gesäubert werden. Mit einzeln verpackten Mittagessen sollen Buffets möglichst vermieden werden. Gehe dies nicht, soll es mehrere Essenspausen geben.

Inzidenzabhängige Regeln des Landes für Schulen

Die städtischen Vorhaben sind eingebettet in die Pläne des Landes. So soll die Teilnahme am Präsenzunterricht nur getesteten, geimpften oder genesenen Schüler gestattet sein. Das sächsische Kultusministerium strebe derzeit vom Schulbeginn am 6. September bis 19. September die Pflicht zu zwei Tests pro Woche für Schüler und Personal an. Bei einer Inzidenz über 10 in den ersten beiden Schulwochen können sogar drei Tests pro Woche vorgeschrieben werden. In der übrigen Zeit besteht grundsätzlich die Pflicht zu zwei Tests pro Woche, die sich bei Inzidenzen unter 10 auf einmal pro Woche reduziert.

Bei Inzidenzen über 10 sollen in den beiden Startwochen auch Masken im Unterricht getragen werden – außer in den Grundschuljahrgängen. Später gilt Maskenpflicht (außer im Unterricht der Grundschuljahrgänge) ab einer Inzidenz von 35. Derzeit liegt Dresden bei 22 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, Tendenz steigend.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberstes Ziel des Freistaats ist es, Schulschließungen zu vermeiden. Präsenzunterricht soll nach den bisherigen Plänen bis zu Inzidenzen von 100 möglich sein. Bei höheren Werten findet er an Grund- und Förderschulen in festen Klassen und Gruppen statt. An weiterführenden Schulen gibt es ab Inzidenz 100 nach aktuellem Stand Wechselunterricht mit Präsenz und häuslichem Lernen. In den Abschlussklassen bleibt es beim Präsenzunterricht.

Von Ingolf Pleil