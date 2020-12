Kitas und Schulen haben in Dresden wegen des landesweiten Lockdowns seit Montag geschlossen. Es gab nur noch eine beschränkte Notbetreuung. Nicht alle Eltern waren darauf vorbereitet.

So lief der Start für die Notbetreuung in Dresden

Bildung - So lief der Start für die Notbetreuung in Dresden

Bildung - So lief der Start für die Notbetreuung in Dresden