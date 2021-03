Schulstart in Dresden mit Sorgen

Dresden

In Dresden sind die weiterführenden Schulen am Montag in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. „Nach so langer Zeit des Lockdowns ist es eine Abwägungssache zwischen Schaden und Nutzen“, erklärte beispielsweise Schulleiterin Kerstin Ines Müller vom Gymnasium Dresden-Pieschen.

Dort starteten etwa 500 Schüler der fünften bis achten Klassen nach drei Monaten erstmals wieder mit Unterricht im Schulgebäude. „Nach so langer Zeit sind die Nachteile der Schließung größer als die Gefahren der Öffnung“, sagte Schulleiterin Müller.

Schüler freue sich über Rückkehr

Bislang waren lediglich die Kinder und Jugendlichen der Abschluss- und Vorabschlussklassen an Oberschulen und Gymnasien im Präsenzunterricht, für die übrigen war häusliches Lernen der Alltag. Nun starten auch die übrigen Schüler wieder an den Schulen. Der Freistaat hat dafür Wechselmodelle vorgeschrieben. Am Gymnasium Pieschen wird im Wochenrhythmus gewechselt. An anderen Schulen wird täglich gewechselt.

Auch die Schüler zeigten sich erleichtert, dass es jetzt wieder Unterricht in der Schule gibt. „Mit den Klassenkameraden zusammen ist es viel schöner“, sagte die 11-jährige Laura. Gemeinsam mit anderen Kindern lasse sich der Lernstoff besser vermitteln.

Doch in die Freude zum Schulstart mischen sich auch Sorgen. In zwei Wochen beginnen die Ferien in Sachsen. Aufgrund des zunehmenden Infektionsgeschehens ist jedoch fraglich, ob die Schulen überhaupt noch so lange geöffnet bleiben. „Wir machen uns schon Gedanken“, erklärte Schulleiterin Müller. Zumal die erhöhte Test-Intensität auch zu höheren Infektionszahlen führen dürfte.

Die Schule habe zwar über den gesamten Lockdown hinweg konsequent Online-Unterricht angeboten. Dazu gehörten unter anderem auch virtuelle Räume, in denen sich Schüler unabhängig vom Lehrer treffen konnten. Dies sei durch die Schülersprecher moderiert worden. „Aber Präsenzunterricht ist einfach sehr wichtig“, sagte Müller.

Von Ingolf Pleil