Dresden

Um Intensivbetten und Personal für Corona-Patienten freizuhalten, hat das Dresdner Uniklinikum (UKD) planbare Krebsbehandlungen heruntergefahren. Wie fühlt es sich an, mit einem Tumor im Körper auf die Therapie warten zu müssen? Und wie geht es den Ärzten, die ihre Patienten vertrösten müssen? Beate Hornemann leitet den psychoonkologischen Dienst am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Dresden und leistet seit 15 Jahren seelische Unterstützung für Patienten und Angehörige. Im DNN-Interview spricht die psychologische Psychotherapeutin von der Pandemie als Angstbeschleuniger, Frustration unter Medizinern und die seelischen Folgen einer Krebserkrankung.

Frau Hornemann, als Psychoonkologin sorgen Sie für die seelische Unterstützung von Krebspatienten und deren Angehörigen. Wegen der ernsten Corona-Lage schränkt das Dresdner Uniklinikum auch planbare Krebstherapien ein. Was bedeutet das für die Betroffenen?

Die zentrale Emotion bei Krebspatienten ist Angst – vor dem Fortlauf der Erkrankung, vor der Therapie. Die Pandemie verstärkt diese Emotion, weil Untersuchungen und Behandlungen nun verschoben werden, wenn dies medizinisch vertretbar ist. Wer an Krebs erkrankt ist, muss sich ohnehin mit dem Thema Warten auseinandersetzen, weil am Anfang spezielle Diagnostikverfahren oder nach der Therapie Folgeuntersuchungen anstehen. Jetzt müssen die Patienten auch noch warten, bis es überhaupt losgeht. Das steigert die psychische Belastung. Zudem beobachtete ich vor allem zu Beginn der Pandemie die Angst vor einer Ansteckung mit Corona und dann die Angst, eine falsche Impfentscheidung zu treffen.

Interdisziplinäres Team trifft Entscheidung

Welche Folgen hat es, wenn ein Eingriff plötzlich verschoben wird?

Ich kenne beispielsweise eine junge Frau, die nach einer Brustkrebserkrankung ein Implantat bekam, das jetzt Komplikationen zeigt und entfernt werden muss. Das ist zwar nicht lebensbedrohlich, aber die Patientin muss nun bis nächstes Jahr auf den Eingriff warten. Die Ärzte sagten ihr, sie solle wieder kommen, wenn sie Fieber oder Schmerzen hat. Das lenkt natürlich die Aufmerksamkeit massiv auf das Implantat und die Beschwerden. Bei einer anderen Patientin mit einer Krebserkrankung an einem inneren Organ wurde die Operation auf Januar verschoben. Auch in dem Fall war die Entscheidung medizinisch vertretbar, aber sie schürt bei der Frau die Angst, dass die Prognose durch das Warten schlechter ausfallen könnte.

Wer entscheidet, welche Behandlung verschoben wird und wie reagieren die Patienten darauf?

Ein interdisziplinäres Team trifft die Entscheidung, je nach individuellem Risiko. Da geht es um Fragen wie: Wie wahrscheinlich ist eine Komplikation bei der Tumor-Operation, wodurch der Patient anschließend auf die Intensivstation müsste? Ist es besser zu warten, damit der Erkrankte adäquat und sicher versorgt werden kann? Die Kollegen machen es sich in diesen Momenten nicht leicht. Die größte Last tragen am Ende aber die Patienten.

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen eine Krebsdiagnose, nach der laut deutschen Leitlinien eigentlich eine zügige Behandlung ansteht und dann müssen Sie auf einmal warten. Wenn die Behandlung schon mit einer Verzögerung losgeht, kommen schnell Gedanken wie: Geht das alles gut? Was wäre, wenn? Warum trifft es genau mich? Die Reaktionen der Patienten reichen von Einsicht bis zu großem Frust. Manche suchen vergeblich nach Behandlungsplätzen in anderen Kliniken, obwohl sie eigentlich auf die Experten vor Ort vertrauen. Auch Angehörige reagieren zum Teil heftig, wenn ein Eingriff verschoben wird.

Große Frustration bei den Medizinern

Wie geht es den Medizinern damit, solche Entscheidungen treffen zu müssen?

Die aktuelle Lage führt zu einer großen Frustration und aus Gesprächen auf dem Gang weiß ich, dass sie viele innerlich belastet. Die Kollegen wollen die Patienten ja an die Therapie bringen, die ihnen auch laut Leitlinien zusteht. Sie wollen helfen, können aber nicht.

Wie helfen Sie und Ihre Kollegen den Patienten durch die Wartezeit hindurch?

Wir bieten den Betroffenen und ihren Angehörigen Videosprechstunden an. So können sie von zuhause aus mit uns den Kontakt halten. Es geht darum, die Patienten nicht panisch werden zu lassen. Ein Teil von ihnen schafft es, zu verstehen, dass der Tumor vermutlich schon länger da ist und dass er jetzt, wo man weiß, dass es ihn gibt, nicht schneller wächst. Das ist natürlich schwer, weil die Gedanken, sobald man von einer Tatsache weiß, zu einem starken Behandlungswunsch führen. Wir suchen dann gemeinsam nach Möglichkeiten der Ablenkung und Angstbewältigung.

Manche fokussieren sich auf ihre Arbeit und vertrauen auf ihre körperliche Verfassung, lenken die Aufmerksamkeit auf ihre gesunden Anteile. Die eingangs erwähnte Patientin mit Krebs an einem inneren Organ erzählte mir, dass sie sich jetzt auf die Weihnachtszeit konzentriere und die Krankschreibung nutzen wolle, um mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. In solchen Momenten ziehe ich besonders den Hut.

Besteht die Gefahr, dass die erhöhte psychische Belastung aufgrund der Wartezeiten sich negativ auf den Verlauf der Krebserkrankung auswirkt?

Da würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die seelische Gesundheit beeinflusst es in jedem Fall. Worüber ich mir aber vor allem Sorgen mache, sind die, die sich gar nicht erst in Behandlung begeben, obwohl sie schon Symptome haben. Etwa weil sie befürchten, dass bei der Operation etwas schief gehen und sie danach kein Intensivbett bekommen würden. Es gab auch Patienten, die sich nicht in onkologische Therapie begeben wollten, aus Angst, das Immunsystem zu schwächen und sich mit Corona zu infizieren. Das ist jetzt zum Glück weniger geworden, seitdem viele Patienten bei uns geimpft sind. Aber es bleibt eine massive Unsicherheit. Zudem haben Studien gezeigt, dass seit der Pandemie weniger Krebsvorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen werden. Es gehen uns also definitiv Patienten durch die Lappen.

Auch die Seele leidet

Ist es aus Ihrer Sicht vertretbar, Menschen mit einer Krebsdiagnose warten zu lassen, um Kapazitäten für Corona-Patienten zu schaffen? Zur Wahrheit gehört ja, dass viele Infizierte nicht auf Station liegen müssten, wenn sie geimpft wären.

Wir führen zur Zeit viele Gespräche unter Kollegen, um uns gegenseitig zu entlasten und damit unser Ärger und Unverständnis über die aktuelle Situation nicht bei den Patienten ankommen. Letzte Woche besuchte ich eine Krebs-Patientin auf der Corona-Station. Sie hatte sich entgegen des ärztlichen Rats nicht impfen lassen und nach einer Operation im Gesicht mit dem Virus infiziert. Eigentlich stünde nun die Reha an, aber jetzt verzögert sich die Genesung durch die Infektion. In dem Moment konnte ich mich verständnisvoll der Frau zuwenden, ohne zu denken, dass sie selbst schuld sei. Die Situationen sind oft komplexer, als man annimmt. Und mir wurde klar, dass die Angehörigen näher am Patienten dran sind als Ärzte. Denn in diesem Fall ließ sich die Frau nicht impfen, weil die Familie ihr prophezeite, dass der Krebs durch das Vakzin wiederkommen könnte.

Viele denken beim Wort Krebs vor allem an einen kranken Körper. Wie wichtig ist es, die Psyche der Patienten im Blick zu haben, auch in Nicht-Corona-Zeiten?

Eine Krebstherapie kann sehr anstrengend und langwierig sein und zieht nicht nur den Körper, sondern auch die Seele in Mitleidenschaft, was Stress, Angst und Depressivität bedeuten kann. Weil es da einen langen Atem braucht, sind wir Psychoonkologen zur Unterstützung da. Nicht jeder braucht eine engmaschige Betreuung, aber es ist wichtig, über bestimmte Dinge zu sprechen. Dazu gehören Fragen wie: Wie klärt man Kinder über eine Krebsdiagnose auf? Wie thematisiere ich die Krankheit im Kollegenkreis? Wie schaffe ich den beruflichen Wiedereinstieg? Oder im Fall einer palliativen Diagnose: Wie geht man mit den Themen Abschied und Sterben um?

Von Laura Catoni