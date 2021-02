Münchner Fotografin porträtiert „Wirte im Lockdown“

Dresden

Leer gefegte Gasträume statt voller Hütte. Stille statt Trubel, Geselligkeit und guter Stimmung. Die Münchner Fotografin Helena Heilig porträtiert „Wirte im Lockdown“ und erzählt ihre Geschichten.

26 Gastronomen hat die 43-Jährige im ersten Lockdown fotografiert, die befreundete Journalistin Susanne Fiedler schrieb auf Basis von Interviews die Geschichten hinter den beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fotos auf. „Das war ja schon ein historischer Moment, dass quasi über Nacht plötzlich alles still steht, das konnte sich niemand vorstellen. Ein Freund hatte die Idee, diese Zäsur zu dokumentieren, die Corona für die Gastronomie bedeutet.“

Keine Ausstellung, sondern weitere Fotos

Im November sollte das Projekt mit einer Ausstellung abgeschlossen werden. Dann wurde zum zweiten Mal das öffentliche Leben herunter gefahren – und weitere Gastronomen meldeten sich, wollten Teil des Projekts sein.

Heilig überlegte nicht lange: „Das Projekt samt Finanzierung war eigentlich abgeschlossen, aber die Geschichte war ja noch nicht auserzählt. Also habe ich weitergemacht.“ Nach insgesamt 50 Münchner Porträts ging es für die Fotografin auf Deutschland-Tour durch bisher neun Städte, darunter Hamburg, Berlin, Stuttgart und Köln.

Nach 50 Münchner Gastronomen nun auch Dresdner

Am Dienstag und Mittwoch besuchte die Fotografin Gastwirte nun in Dresden. In der Weinzentrale fotografierte sie Sommelier Jens Pietzonka und seine „rechte und linke Hand“ Jana Schütter. Nur am Freitag ist die Bar an der Hoyerswerdaer Straße noch geöffnet – für den Außer-Haus-Verkauf.

„Das Ausgeh-Verhalten nach dem Lockdown wird sich verändern“, befürchtet Pietzonka im Interview mit Heilig, „alles, was nicht auch outdoor funktioniert, wird es sicher schwer haben“. 120 Porträts hat die Fotografin nach ihrem Dresden-Besuch im Kasten – in Leipzig werden weitere folgen.

https://wirte-im-lockdown.de/

instagram.com/wirteimlockdown/official/

Von Kaddi Cutz