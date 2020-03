Dresden

Im schönsten Frühlingssonnenschein locken Parks und Wiesen. Doch flanieren ist wegen der Corona-Epidemie nur sehr eingeschränkt erlaubt. Die Polizei meldet: Die Dresdner halten sich wacker und sind einsichtig.

Die Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt untersagt die Zusammenkunft in Gruppen größer als zwei Personen. Die Polizei zeigte auch am Sonnabend in der Öffentlichkeit verstärkt Präsenz, um die Verfügung durchzusetzen. Im Fokus der stichprobenartigen Kontrollen standen verbotene Menschenansammlungen, da diese ein besonders hohes Infektionsrisiko in sich bergen.

Appell an die Vernunft

Die Polizeidirektion Dresden setzte eigenen Angaben zufolge insbesondere auf Kommunikation. Die Beamten sprachen die Menschen gezielt an und appellierten an deren Vernunft. Das Feedback der Bevölkerung sei positiv gewesen, heißt es. Die Menschen zeigen Verständnis für die Maßnahmen.

So konnten sich vereinzelt anbahnende Menschenansammlungen im Vorfeld unterbunden werden. Vier Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz wurden festgestellt. Das Gros der Bevölkerung hielte sich jedoch an die Bestimmungen der Allgemeinverfügung . Vor diesem Hintergrund bedankt sich die Polizeidirektion Dresden an dieser Stelle ausdrücklich bei der Bevölkerung für ihr umsichtiges und besonnenes Verhalten.

Von DNN