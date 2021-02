Landkreis Meißen: Bundeswehr beendet Corona-Einsatz

Meißen

Auch im Landkreis Meißen ziehen die Soldaten der Bundeswehr ab. Vom 2. November bis zum 19. Februar waren sie im Corona-Einsatz. Ihre Aufgaben waren vielseitig: In Spitzenzeiten halfen im Gesundheitsamt bis zu 30 Soldaten beim Nachverfolgen von Infektionsketten. Teams von zwei bis 14 Soldaten wurden in acht Heimen und Wohnstätten eingesetzt, die besonders von der Pandemie betroffen waren. Zudem widmeten sich zwei Bundeswehr-Teams der Durchführung von Schnelltests in Pflegeeinrichtungen.

Im Krankenhaus der Elblandkliniken waren vier bis zwölf Soldaten im Einsatz. Dort unterstützten sie die Pflege, mobile Probeentnahme, die Logistik und den innerklinischen Krankentransport. Am Freitag endete ihr Einsatz. Für diesen bedankte sich – auch im Namen von Landrat Ralf Hänsel (parteilos) – Roland Voigt. Er ist Meißens Amtsleiter für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen. Die Soldaten haben den Landkreis fast 120 Tage unterstützt.

Von Sören Hinze