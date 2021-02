Kretschmer hat einen Lauf – der DNN-Wochenkommentar

Dresden

Es gibt Phasen im Leben, da gelingt einem praktisch alles. Da hat man einen Lauf, wie es so schön heißt. Und dann gibt es Phasen, wo das Gegenteil der Fall ist. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist das Glück des Tüchtigen momentan eher nicht hold. Zweimal innerhalb kürzester Zeit trat der Regierungschef ins Fettnäpfchen.

Zum einen brachte die frühere Eislauf-Olympiasiegerin Katarina Witt den MP auf die Palme. Sie „komme einfach nicht umhin, mit manch politischen Entscheidungen zu hadern“, schrieb die 55-Jährige in einer Art persönlichen Wutrede in den sozialen Medien. Die Bundesbürger müssten jetzt „all das ausbaden, was die Politik in der Vergangenheit versäumt, verschlafen und eingespart“ habe. Kann man so sehen, muss man nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Meinung, die man vertreten darf, auch wenn die eigene Expertise eher abseits der Virologie liegt.

Kretschmer vs. Eiskönigin

Die spannende Frage ist, ob ein Ministerpräsident klug beraten ist, über dieses Stöckchen zu springen und auf ein klärendes Gespräch zu drängen. Vielleicht findet Kretschmer Witt ja einfach nur nett und wollte mal ein Ründchen mit ihr plaudern. Das wäre zumindest nachvollziehbar. Nicht wenige hatten aber den Eindruck, Kretschmer wolle die Eisprinzessin a.D. zur Räson bringen. Das kam nicht gut an. Dasselbe gilt für seine Ankündigung, die Deutschen sollten sich gedanklich schon mal vom Oster-Urlaub verabschieden. Das sind Sätze, die man nach zwei Monaten Lockdown so richtig gerne hört. Zumal Ostern da noch sieben Wochen hin war. Politik und Tourismusbranche reagierten empört. Den Ministerpräsidenten irritiert das in keiner Weise. Er bekräftigte seine Ansage in dieser Woche noch einmal im ARD-Talk „Maischberger“.

Ansage zum Oster-Urlaub zu zeitig

Es geht dabei gar nicht darum, wie wahrscheinlich Kretschmers Prognose ist. Sie ist alles andere als abwegig. Aber warum haut er so einen Satz ohne Not raus? Die Inzidenzzahlen sinken und sinken, die Menschen haben die Nase voll vom Lockdown und die Politik sagt ihnen, dass das (mindestens) noch bis Ostern so weitergeht. Klüger wäre es abzuwarten, wie die Corona-Mutanten sich verbreiten, wie die Impfung der Bevölkerung voranschreitet. Wenn es kurz vor Ostern gute Gründe gibt, die Osterreise zu unterbinden, dann ist es immer noch zeitig genug.

Ein schönes Wochenende

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel