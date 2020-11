Dresden

Die Ansage der Dresdner Kita-Amtsleiterin ist unmissverständlich: „Wir sollten uns an die Regeln halten, damit die Kitas offen bleiben können“, erklärte Sabine Bibas am Donnerstagabend im Jugendhilfeausschuss. Da muss auch die Elternbeteiligung einmal zurückstehen.

Es werde beispielsweise keine Ausnahmen vom Verbot für Elternabende geben. Derzeit seien keine konzeptionellen Veränderungen geplant, die mit der Elternschaft besprochen werden müssten. Einzelgespräche zwischen Kita und Eltern blieben weiterhin möglich.

Anzeige

Bibas will vor allem mit Blick auf die aktuellen Zahlen keine Abweichungen von den vom Freistaat vorgegebenen Regeln zulassen. „In den Kitas schnipst es gerade etwas hoch“, sagte sie im Ausschuss. Auf DNN-Nachfrage konnte die Stadt zwar keine Vergleichszahlen vorlegen, es sei jedoch ein entsprechender Trend seit etwa zwei Wochen zu beobachten, hieß es.

Geringe Gesamtzahlen

Das Gesundheitsamt listet auf der Internetseite der Stadt täglich die aktuellen Fälle in Schulen, Kinder- und Pflegeeinrichtungen auf. Die Darstellung enthält jedoch keine Angaben für zurückliegende Tage. Demnach waren am Freitag in Dresden fünf Schulen, fünf Pflegeeinrichtungen und zehn Kitas betroffen, bei weit über 100 Schulen und fast 400 Kitas eine relativ geringe Zahl. Die trifft auch auf die betroffenen Personen zu.

Lesen Sie auch: Zahl der Corona-Infizierten an Sachsens Schulen gering

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

So befinden sich in den zehn Kitas 332 Personen in Quarantäne. In den einzelnen Einrichtungen schwanken die Zahlen zwischen 1 und 63. In den Schulen sind 102 Personen in Quarantäne und in den Pflegeeinrichtungen sind es 30 Personen. In Dresden gibt es derzeit fast 150 Schulen mit mehr als 60.000 Schülern. In 390 Kindereinrichtungen werden 56.000 Kinder (einschließlich Hort) betreut. Die Stadt listet auf ihrer Internetseite konkret auf, um welche Schule und welche Kita es sich aktuell handelt. Kurzlink: https://bit.ly/3ezVQdX

Von I.P.