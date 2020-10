Grüne Dresden: Pegida ist eine Gefahr für die Gesundheit

Dresden

Die menschenfeindliche Gruppierung Pegida ist eine Gefahr für die Gesundheit. Zu diesem Schluss kommt zumindest die Stadtratsfraktion der Grünen, nachdem bei den zahlenmäßig gering besuchten drei Pegidaversammlungen in dieser Woche wiederholt Teilnehmer ohne die obligatorische Gesichtsmaske gesehen wurden. „Die Versammlungsfreiheit muss auch in der Pandemie gewährleistet sein, aber gerade jetzt ist Verantwortung und Solidarität durch Abstand und Masken notwendig“, sagt Andrea Mühle, die in der Grünen-Fraktion Sprecherin für Öffentliche Ordnung und Sicherheit ist. Sie wirft der Polizei vor, ihr Augenmerk mehr auf den Gegenprotest zu richten und maskenlose Teilnehmer bei Pegida zu ignorieren.

Polizei : Wir messen nicht mit zweierlei Maß

Den Vorwurf, dass Einsatzkräfte bei den Demonstrationen mit zweierlei Maß messen, will Polizeisprecher Marko Laske nicht stehen lassen. Selbstverständlich würde auf beiden Seiten genau hingesehen. „Teilnehmer, die Mund und Nase nicht bedecken, werden von den Einsatzkräften angesprochen – egal welcher Versammlung sie sich zugehörig fühlen“, sagt Marko Laske. Aber gerade bei Pegida können viele Maskenlose – die aber auch bei der islamfeindlichen Versammlung in der Minderzahl sind –, ein Attest vorweisen, das sie von der Tragepflicht befreit. Rechtlich ist das nicht zu beanstanden.

Generell steht die Polizei bei Versammlungen in Coronazeiten vor einem schwierigen Problem. Auch die Einsatzkräfte müssen darauf achten, dass sie die geltenden Hygienegebote von Abstand und Maskenpflicht einhalten. Stellt sich die Frage, ob Einsatzkräfte in eine Versammlung eindringen sollen, damit selbst die Distanzgebote verletzen, um einen Maskenverweigerer aus der Versammlung zu ziehen.

Grüne: Behörde muss Versammlungen beenden

Doch in diese Richtung denkt die Grünen-Stadträtin Andrea Mühle weniger. Sie nimmt auch die Versammlungsbehörde in die Pflicht und sagt: „Ich fordere von der Versammlungsbehörde Dresden, auch mit Blick auf die angekündigte Versammlung des Bündnisses Querdenken am 31.10.2020, dieser Gefährdung entschlossen zu begegnen und Auflagen durchzusetzen oder Versammlungen zu beenden. Toleranz ist hier nicht angebracht.“ Doch auch das ist rein rechtlich nicht so einfach wie gesagt.

Denn das Versammlungsrecht ist ein grundgesetzlich gesichertes Gut – genauso wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Rein praktisch ist der Verstoß gegen die Maskenpflicht aber eine Ordnungswidrigkeit, die mit 60 Euro Bußgeld geahndet wird. Zum Vergleich: Schwarzfahren kostet zwar auch 60 Euro, gilt aber als Straftat und ist damit ein deutlich gravierenderer Verstoß. Und genau das wäre die Voraussetzung für Abbruch und Auflösung einer Veranstaltung. „Es braucht dafür schwerwiegende Verstöße“, sagt Polizeisprecher Marko Laske knapp. Und auch wenn Andrea Mühle das Nichttragen von Masken bei Versammlungen als Gefahr nicht nur für die Teilnehmer, „sondern auch für die übrige Gesellschaft“ wertet, fällt sie rein rechtlich nicht wirklich in diese Kategorie.

Andere Rechte hat der Versammlungsleiter. Er kann Teilnehmer von der Veranstaltung ausschließen, wenn sie sich nicht an Auflagen wie das Tragen einer Bedeckung von Mund und Nase halten.

