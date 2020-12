Dresden

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping blickt mit „großer Sorge“ auf das am Sonnabend zu erwartende Demonstrationsgeschehen in Dresden. Das sagte die SPD-Politikerin am Freitagabend nach einer Sitzung der Staatsregierung über die neue Corona-Schutzverordnung des Freistaats.

Die Koalitionsregierung von CDU, Grünen und SPD um Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) will mit den neuen Bestimmungen die Ausbreitung des Coronavirus in Sachsen eindämmen. Der Freistaat nimmt bei der Zahl der Neuinfektionen bundesweit inzwischen einen Spitzenplatz ein.

In Dresden wollen am Sonnabend die sogenannten „Querdenker“ demonstrieren. Die Stadt hat unter anderem diese Veranstaltung untersagt. Das Verwaltungsgericht Dresden bestätigte das Verbot am Freitag in erster Instanz. Es wird jedoch damit gerechnet, dass trotzdem Personen anreisen, die an den Demonstrationen teilnehmen wollten. Die Polizei hat sich mit einem Großaufgebot bereits darauf vorbereitet. Es werden auch Gegendemonstranten erwartet.

Köpping warnte in diesem Zusammenhang vor dem Infektionsrisiko. Nur bei 25 Prozent der Coronafälle lasse sich ermitteln, wo sich die Personen infiziert hätten. Daher könne ein Ausbreitungsgeschehen auch bei solchen Veranstaltungen nicht ausgeschlossen werden, bei denen sich die Teilnehmer nicht an die Regeln halten. „Wir betrachten das mit großer Sorge“, erklärte die Sozialministerin. Daher würden mit der neuen Coronaschutzverordnung auch Versammlungen strenger reguliert.

Von Ingolf Pleil