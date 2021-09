Dresden

Bei den Eltern in Dresden herrscht das Prinzip Hoffnung: „Wir hoffen und wünschen, dass die Schulen, wie auch Schulverwaltungsamt und Landesamt die Sommerferien gut genutzt haben, um sich auf den zweiten Corona-Herbst an unseren Schulen vorzubereiten“, erklärt Felix Schultze, der Vorsitzende des Kreiselternrats in Dresden. „Allerdings bleiben wir skeptisch, ob dies auch wirkungsvoll gelungen ist“, fügt er hinzu.

Felix Schultze, 32, ist seit April Vorsitzender des Kreiselternrats in Dresden. Quelle: ker

Ein negatives Zeichen dafür sieht er darin, dass erst in der letzten Ferienwoche das sogenannte Stress-Szenario zwischen Stadt und Freistaat abgestimmt worden sei. „Ob die daraus gewonnenen Erkenntnisse zum Schuljahresbeginn bereitstehen, erscheint uns mehr als fraglich.“

Scharfe Regeln bald lockern

Das Konzept, in den ersten Schulwochen mit mehr Tests für alle und Vorsichtsmaßnahmen für infizierte Urlaubsrückkehrer zu finden und damit ganze Klassen und Schulen zu schützen, halten die Elternvertreter „für akzeptabel“. Allerdings hätten sie die Geimpften und Genesenen in das straffere Testregime mit einbezogen. Die verschärften Regeln dürften „aber keine Fortwirkung der Beschränkungen durch die Hintertür sein – nach zwei Wochen müssen diese Beschränkungen reduziert beziehungsweise ganz aufgehoben werden“, fordern die Elternvertreter.

Besonders kritisch sind sie mit Blick auf die Lüftungssituation an den Schulen. „Leider wurde versäumt, flächendeckend an allen Dresdner Schulen mobile Luftreiniger anzuschaffen“, erklärt Schultze. Gerade in Schulen, deren Klassenräume nur schlecht mit dem Öffnen der Fenster gelüftet werden könnten, wäre dies sicher „ein wertvoller Beitrag zur Bekämpfung des Virus in der Atemluft“.

Eltern fehlt Impfangebot in Stadtbezirken

Auch fehlt aus Sicht der Elternvertreter generell an „eindeutigen Handlungsanleitungen und klaren Empfehlungen für die Schulleitungen“. Damit werde die konkrete Verantwortung auf die Schulebene abgegeben, der sie aber „nicht flächendeckend und umfassend gerecht wird“.

Mit Blick auf die Impfung von Schülern bedauern die Elternvertreter, dass der Freistaat in Dresden nicht das gleiche Verfahren einsetzt wie in den Landkreisen, wo Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Impfaktionen an sogenannten Stützpunktschulen geimpft werden. In Großstädten verweist der Freistaat dagegen lediglich auf die Impfzentren, die allerdings Ende des Monats schließen. „Wir bedauern dies und hätten uns ortsnahe Impfmöglichkeiten in den einzelnen Stadtbezirken gewünscht“, erklärt Schultze. So würden gute Impfraten in den einzelnen Schulen „eher behindert als begünstigt“.

Der Schutz der Kinder in der Schule sollte ein zentraler Grundsatz sein. Dass dies nicht vollständig ohne die Einhaltung der AHA+L-Regeln – Abstand, Hygiene, Maske, Lüften – gehen kann, ist den Eltern klar. Aber gerade für konzentriertes Lernen und Arbeiten seien diese Regeln doch große Hindernisse. Schultze: „Daher fordern wir ausreichende und klar festgelegte Maskenpausen zwischen den Schulstunden an der frischen Luft.“

Warnung vor benachteiligter Schüler-Generation

Eine Wiederauflage des Wechselunterrichts lehnen die Eltern ab. „Diese Maßnahme ist, ebenso wie das Schließen der Schulen und das Homeschooling, lediglich dazu geeignet, Bildungschancen noch weiter zu verzerren – wir befürchten eine ganze Generation von Corona-Schulabgängern, die weniger Bildungs-, Berufs- und Erfolgschancen hat als andere.“ Das dürfe nicht passieren. „Im zweiten Coronawinter müssen die Schulen offen bleiben.“

„Bildung und Bildungsgerechtigkeit“, so Schultze, „ist aus unserer Sicht ein ebenso wichtiges Gut wie Vorsorge und Gesundheitsschutz“. Kinder und Jugendliche würden eine mögliche Covid-Infektion „in den allermeisten Fällen mit nur leichteren Erkältungssymptomen“ erleben. Sie für Versäumnisse im Gesundheitsschutz der Erwachsenen bezahlen zu lassen, halten die Elternvertreter „für das schlimmste Resultat der Pandemiebekämpfung“. Schultze: „Unseren Kindern soll nicht nochmals ein Jahr gestohlen werden.“

Von Ingolf Pleil