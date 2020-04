Dresdens OB spricht bei Zeitplan für Corona-Lockerungen von „Harakiri“

Dresden

Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert übt scharfe Kritik am Zeitplan für die Entscheidungen über weitere Lockerungen in der Coronakrise. „Das ist Harakiri“, sagte der FDP-Politiker den Dresdner Neuesten Nachrichten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am 15. April über die ersten Schritt zu mehr Normalität im öffentlichen Leben in Deutschland verständigt. Dabei entschieden sie auch, künftig im 14-tägigen Rhythmus über weitere Schritte zu beraten. Dadurch sollte die Möglichkeit bestehen, die Auswirkungen der Lockerung auf das Infektionsgeschehen zu beobachten, bevor weitere Schritte veranlasst werden.

Die seit Montag gültigen Lockerungen laufen bis zum 3. Mai. Die nächste Beratung ist für den 30. April vorgesehen. An diesem Tag soll es dann um die Regelungen gehen, die ab dem 4. Mai gelten.

Nächste Gesprächsrunde für Hilbert viel zu spät

Für Hilbert ist das viel zu spät. Bei der am 20. April in Kraft getretenen Rechtsverordnung habe sich die sächsische Staatsregierung noch am 15. April auf eine grundsätzliche Linie verständigt. Zwei Tage später, einem Freitag, gab es dann den Kabinettsbeschluss über die neue Rechtsverordnung, die veröffentlicht werden musste und nach dem Wochenende in Kraft trat.

Mit dem Beratungstermin 30. April würde sich die Terminkette deutlich zusammenschieben. An den Donnerstag schließt sich der 1. Mai als Feiertag an, dann wäre schon Wochenende und ab Montag müsste es neue Bestimmungen geben.

Dieser enge Zeitplan treibt Dresdens Oberbürgermeister die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Abstimmung zwischen Bund und Ländern muss „deutlich früher“ erfolgen, sagte er den DNN. „Ein paar Tage Vorlauf sind unbedingt notwendig“, fügte das Stadtoberhaupt hinzu. Außerdem wäre es hilfreich, sich an Österreich zu orientieren.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) habe dort einen Fahrplan vorgegeben, wie weitere Lockerungen aussehen können, wenn sich das Infektionsgeschehen entsprechend entwickle. Damit könnten sich Bevölkerung und Wirtschaft vernünftig vorbereiten. Eine Vielzahl von Ideen wird bereits diskutiert.

