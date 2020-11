Dresden: So ist die Corona-Situation an den Krankenhäusern

Dresden

Die Corona-Situation an den Krankenhäusern in Dresden und in Ostsachsen ist massiv angespannt. Das erklärte am Freitag Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Dresden. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie entwickeln sich die Patientenzahlen?

Das Universitätsklinikum steuert die Bewältigung der Pandemie für das Cluster Dresden und das Cluster Ostsachsen mit 35 Krankenhäusern. Dort werden – Stand Freitagmittag – 525 Corona-Patienten auf Normalstationen und 120 auf Intensivstationen behandelt. „Die Zahl der stationären Corona-Fälle steigt kontinuierlich an“, so der Mediziner.

Mit welchem Anstieg rechnen die Experten?

Im besten Fall befinden sich in einer Woche 500 Patienten auf den Normalstationen und 150 auf Intensivstationen. Das Szenario für den schlechtesten Fall geht von 874 Patienten auf der Normalstation und 302 auf der Intensivstation aus.

Reichen die Kapazitäten für die vielen Kranken?

„Es sind ausreichend Kapazitäten vorhanden“, so Albrecht. Aber nicht überall. Die Krankenhäuser im Landkreis Bautzen sind zu 100 Prozent belegt. „Wir werden vier oder fünf Intensivpatienten von dort nach Dresden überführen“, kündigt der Mediziner an. Das Uniklinikum müsse bereit sein, wenn andere Häuser Probleme bekommen.

Wie hoch ist die aktuelle Auslastung?

Die jetzigen Kapazitäten sind zu 74 Prozent ausgelastet. Anders als im Frühjahr werden laut Albrecht keine Betten freigehalten. „Wir haben einen Plan, nach dem wir Stationen räumen und mit Corona-Patienten belegen. Wenn neue Patienten kommen, werden neue Stationen geräumt.“ Für das Wochenende halte das Universitätsklinikum 20 Betten in Reserve. „Wir haben eine weitere Intensivspange freigeräumt.“

Müssen die Krankenhäuser Operationen absagen?

Das Städtische Klinikum Dresden hatte schon in der vergangenen Woche erklärt, Operationen absagen zu müssen. „Wir müssen unsere Kapazitäten jetzt um 30 bis 35 Prozent reduzieren“, sagt der Medizinische Vorstand des Uniklinikums. Vor einer Woche seien es noch 20 Prozent gewesen. Oberste Maxime: Tumoroperationen dürfen nicht ausfallen. Andere Eingriffe werden verschoben oder ganz abgesagt.

Wie ist die personelle Situation am Uniklinikum ?

Das zweite große Problem neben den wachsenden Patientenzahlen: Es stehen zwar Betten zur Verfügung, aber es fehlt das Personal. Besonders auf den Intensivstationen. Da Corona-Patienten wesentlich aufwendiger behandelt werden müssen als Patienten ohne Infektion, ist der Personalbedarf hoch. Für die Intensivpflege sind Spezialkräfte erforderlich. Da infizierte Krankenschwestern und Pfleger in Quarantäne müssen, gerät das Uniklinikum an Grenzen. 32 Pflegekräfte befinden sich gegenwärtig in Quarantäne.

Sollten infizierte Pfleger Corona-Patienten pflegen?

„Im Notfall ist das zu vertreten“, sagt Albrecht. Bedingung: Die Mitarbeiter sind symptomfrei.

Wie lange müssen Corona-Patienten behandelt werden?

„Im April waren wir von zehn Tagen auf der Intensivstation ausgegangen“, so Albrecht. Tatsächlich liegen Patienten bis zu drei Monaten auf der Intensivstation, im Durchschnitt zwischen vier und sechs Wochen. „Die Betten sind sehr lange belegt.“ Deshalb wird geprüft, ob Patienten in die Intensiv-Reha-Versorgung überführt werden können, beispielsweise nach Kreischa, Pulsnitz oder Großenhain. „Aber auch dort sind die Kapazitäten endlich.“

Zeigt der „Lockdown light“ Wirkung?

„Den großen Effekt sehen wir nicht.“ Es gebe nach wie vor lokale Ausbrüche und einen deutlich Zuwachs an positiv Getesteten. „Ich halte es zu früh für die Aussage, dass die ergriffenen Maßnahmen ausreichend sind“, sagt Albrecht. Er befürworte eher einen harten Lockdown von zwei bis drei Wochen mit schrittweisen Lockerungen danach als einen „halben“ Lockdown von sieben bis acht Wochen.

Wie sieht die Corona-Prognose aus?

„Bis Mitte Dezember wird es weiter steigen, dann werden sich die Zahlen auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren. Von Anfang bis Mitte Januar rechne ich mit einem sehr raschen Anstieg“, so Albrecht. Hauptinfektionsgefahr seien persönliche Kontakte. „Im Januar werden wir für die Art und Weise, mit der wir Weihnachten und Neujahr begehen, büßen müssen“, warnt der Mediziner.

Von Thomas Baumann-Hartwig