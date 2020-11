Dresden: Neues Formular für Reiserückkehrer

Dresden

Für Rückkehrer und Einreisende aus Risikogebieten in die Stadt gibt es jetzt ein neues Online-Formular, das auf dresden.de/corona ausgefüllt und abgeschickt werden kann. Personen, die aus dem Ausland einreisen und sich innerhalb der letzten zehn Tage in einem zu diesem Zeitpunkt ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, müssen sich laut der sächsischen Corona-Quarantäne-Verordnung in eine zehntägige Isolation begeben und haben eine Meldeplicht gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt, der mithilfe des Online-Formulars nachgekommen werden kann. Das Dokument ist eine Ergänzung zur „Aussteigerkarte“ des Bundes, die bei der Einreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln auszufüllen ist. Eines der beiden Formulare genügt.

Ende der Quarantäne frühestens fünf Tage nach Einreise

Die Quarantäne kann frühestes fünf Tage nach Einreise durch Vorweisen eines negativen Coronatestes per Mail an gesundheitsamt-verwaltung@ dresden.de beendet werden. Die Testung ist derzeit kostenfrei. Da es dem Gesundheitsamt aktuell nicht möglich ist, kurzfristig den Kontakt zu Betroffenen aufzunehmen, gibt es auf dresden.de/corona außerdem neue Informationen für positiv getestete Personen. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens ist es dem Gesundheitsamt aktuell nicht möglich, kurzfristig den Kontakt zu betroffenen Personen aufzunehmen.

Von DNN