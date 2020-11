Dresden

Ist es eine Bankrotterklärung, wenn das Gesundheitsamt positiv getestete Dresdner auffordert, ihre Kontaktpersonen selbst zu informieren? Oder ein Appell an den gesunden Menschenverstand? Jeder verantwortungsbewusste Mitbürger wird nach einem positiven Test umgehend die Menschen anrufen, mit denen er Zeit verbracht hat. Das ist selbstverständlich.

Noch dazu in einer Situation, in der das Gesundheitsamt nicht mehr hinterherkommt. Die Fallzahlen sind in eine Höhe geschossen, die vor wenigen Wochen noch unvorstellbar war. Wir Deutschen sind es gewohnt, dass Ämter und Behörden langsam, aber stetig Struktur in ein Geschehen bringen. Seit Corona ist das anders: Das Gesundheitsamt arbeitet nicht nur an der Leistungsgrenze. Es hat diese längst überschritten. 67 Schulen, 30 Kindertagesstätten, zwölf Pflegeheime und fünf Asylbewerberunterkünfte sind von Infektionen betroffen – und das ist nur eine Momentaufnahme. Einige Schulen, in denen nachweislich Schüler oder Lehrer positiv getestet wurden, sind noch gar nicht aufgeführt.

Unzureichende Vorbereitung in der Corona-“Pause“?

Was ist schief gelaufen? Vielleicht hätte die Verwaltung die Atempause Mitte des Jahres nutzen sollen, an Notfallplänen zu arbeiten. Vielleicht hätten die Lockerungen nicht so weit gehen dürfen. Dresden hat im Sommer und Herbst viele Touristen aus ganz Deutschland beherbergt. Sind die hohen Infektionszahlen jetzt der Preis dafür?

Viele offene Fragen – eine Antwort: selbst handeln

Aber was wäre bei einem neuen harten Lockdown mit Schulschließungen passiert? Welche langfristigen Folgen würden dann auftreten? Viele Fragen lassen sich nicht beantworten. Weil es eben keine Dienstanweisung Corona gibt, die sich aus der Schublade holen lässt. Es bleibt nur der Appell an Eigenverantwortung und Vernunft. Wer verschnupft auf Arbeit kommt, handelt rücksichtslos – nicht erst seit Corona. Es war auch vor der Pandemie sinnvoll, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Und wer sich jetzt infiziert hat, sollte nicht auf das Gesundheitsamt warten. Sondern selbst handeln.

