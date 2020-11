Dresden

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Dresden ist am Sonntag den zweiten Tag in Folge leicht gesunken. Stand er Freitag noch bei 129,5, zeigte der Zeiger am Samstag 123,8 und am Sonntag 121,6. Insgesamt sind am Wochenende 179 neue Corona-Infektionen registriert worden – 116 am Samstag und 63 am Sonntag.

Anzeige

Die Gesamtzahl der erfassten Fälle knackte am Samstag die 3000er-Marke und liegt nun bei 3071. Davon gelten 1662 Personen wieder als gesund – 33 mehr als am Vortag und 99 mehr im Vergleich zum Freitag.

27 Dresdner auf der Intensivstation

Neun weitere Personen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus eingewiesen werden, nachdem bereits am Samstag ein Erkrankter in eine Klinik kam. Insgesamt sind somit 186 Dresdner so schwer erkrankt gewesen, dass sie stationär behandelt werden mussten. Die aktuelle Zahl der Klinikpatienten ist nicht bekannt. Nach Informationen von Zeit.de müssen 27 der Dresdner Patienten intensivmedizinisch versorgt werden. 46 dafür geeignete Betten sind noch frei.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Zahl der Todesfälle liegt seit Samstag bei 23. Alles miteinander verrechnet kommt Dresden aktuell auf 1386 aktive Infektionen bzw. als ansteckend geltende Personen. Das sind 30 mehr als am Samstag und 78 mehr als noch am Freitag.

Ob der seit Montag geltende Teil-Lockdown einen wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Zahlen hat, wird sich erst Ende der kommenden Woche zeigen. Auch die Querdenken-Versammlung am 31. Oktober mit Tausenden Nicht-Maskenträgern ohne Abstand auf dem Dresdner Theaterplatz wird, wenn dann erst kommende Woche statistisch sichtbar werden.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) hat detaillierte Zahlen zum Alter der Betroffenen, rechnet aber am Sonntag aufgrund von Meldeverzug noch mit 3010 Covid-19-Fällen. Die Stadt meldete ja 3071. Von den beim RKI bekannten Fällen sind die meisten 35 bis 59 Jahre alt. 1138 Erkrankte sind in dieser Altersgruppe registriert. Bei den 15- bis 34-Jährigen sind es 1072, die jüngsten bis 14 Jahre sind mit 134 Fällen am wenigsten betroffen. Bei den 60- bis 79-Jährigen sind 417 Coronafälle regstriert, bei den über 80-Jährigen 249.

Von fkä