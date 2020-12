Dresden

Das Virus breitet sich weiter ungebremst aus. Einen Tag vor Jahresende meldet das Gesundheitsamt 420 Neuinfektionen mit Corona. Die Kliniken mussten 13 weitere Patienten aufnehmen, was die Lage auf den Intensivstationen nicht besser macht. Aktuell gibt es in der Landeshauptstadt nur noch zehn freie Betten.

Stadt meldet 420 Neuinfektionen

Laut den aktuellen Daten des Gesundheitsamtes haben sich 420 weitere Dresdner erwiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Gesamtfallzahl seit Beginn der Pandemie auf 15.420. Der Großteil der Betroffenen hat die Atemwegserkrankung jedoch überwunden. Die Stadt schätzt aktuell 11.172 Genesene. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, kommt man am Mittwoch auf 3985 bekannte aktive Fälle in Dresden, ein Plus von 85 im Vergleich zum Dienstag.

263 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Neue Todesfälle bleiben am Mittwoch aus. Seit Beginn der Pandemie sind in Dresden 263 Patienten am Coronavirus verstorben. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handele, die den neuartigen Erreger in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war. Die Sterblichkeit liegt nach eigenen Berechnungen bei 1,7 Prozent.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) gibt Aufschluss über die Alters- und Geschlechterverteilung der Verstorbenen. Bislang (Stand 30. Dezember, 0 Uhr) erfasste das Institut in seinen Daten 263 Covid-Tote aus Dresden, von denen der Großteil (etwa 74 Prozent) 80 Jahre und älter war. Hier zählt das RKI 86 männliche und 108 weibliche Opfer. Des Weiteren verstarben 47 Männer und 20 Frauen zwischen 60 und 79 Jahren. Jünger waren bislang nur zwei Infizierte, die in die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen fallen. Hier berichtet das RKI von einem weiblichen und einem männlichen Todesopfer.

7-Tage-Inzidenz in Dresden bei 259

Trotz hartem Lockdown seit nun über zwei Wochen ist die 7-Tage-Inzidenz in Dresden noch weit entfernt von einem moderaten Niveau. Am Mittwoch beträgt ihr Wert laut Berechnungen des Gesundheitsamtes 259. So viele Neuinfektionen gab es demnach pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Allgemein gilt, dass eine Kontaktnachverfolgung nur bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von 50 ausreichend möglich ist.

Das RKI hat am Mittwoch einen Wert von 222,9 für Dresden errechnet. Die Abweichung vom Wert der Stadt kommt so zustande, dass das RKI die Inzidenz mit den Fallzahlen berechnet, die ihm bis 0 Uhr gemeldet wurden. Die Stadt hingegen rechnet mit den aktuellsten Fallzahlen. In jedem Fall liegt Dresden noch weit über dem Bundesdurchschnitt der 7-Tage-Inzidenz, dieser liegt laut RKI aktuell bei 141,3.

Noch zehn freie Intensivbetten in Dresden

Mit der ungebremsten Ausbreitung des Virus bleibt auch die Situation in Dresdens Kliniken angespannt. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 13 weitere Einweisungen im Zusammenhang mit Corona. Derzeit sind 307 Krankenhausbetten auf Dresdner Normalstationen mit Covid-Patienten belegt. 53 Nicht-Intensivbetten sind laut Angaben der Stadt noch frei. Das entspricht einer Bettenauslastung von 85 Prozent.

Was schwere Krankheitsverläufe angeht, berichtet die Stadt am Mittwoch von 94 Covid-Intensivpatienten. Zehn Intensivbetten sind derzeit noch verfügbar, was einer Auslastung von 90 Prozent entspricht. Die Stadt bezieht sich bei ihren Angaben auf die Zahlen der Zentralen Krankenhausleitstelle Dresden/Ostsachsen, welche die Verteilung der Corona-Patienten koordiniert. Bei den stationär behandelten Patienten kann es sich um Menschen handeln, die in Dresden wohnhaft sind oder aus dem Dresdner Umland kommen.

Mehr Frauen als Männer in Dresden infiziert

Über die Alters- und Geschlechterverteilung der Infizierten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts Auskunft, das die Fallzahlen von den Gesundheitsämtern der Städte und Landkreise erhält. Das RKI zählt bislang (Stand 30. Dezember, 0 Uhr) 15.008 Coronafälle in Dresden. Davon gehen 6718 (45 Prozent) auf das Konto männlicher Personen und 8290 (55 Prozent) auf das Konto weiblicher Personen.

Meisten Infektionen bei 35- bis 59-Jährigen

Die 35- bis 59-Jährigen stecken sich in Dresden numerisch am häufigsten an. Hier zählt das RKI 5689 Infektionen. Das macht einen Anteil von rund 38 Prozent. Danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 2313 positiven Tests. Sie machen etwa 30 Prozent der bisherigen Fälle aus. Danach kommen die 60-bis 79-Jährigen. In dieser Altersspanne zählt die Bundesbehörde 2201 Fälle, was einen Anteil von rund 15 Prozent ausmacht. Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, steckten sich bislang 1861 mal an. Das sind etwa 12 Prozent aller Coronafälle in Dresden. Gleichzeitig kommt es hier am häufigsten zu tödlichen Krankheitsverläufen.

Junge Patienten gab es bislang vergleichsweise wenige in Dresden. In der Altersgruppe der Null- bis Vierjährigen zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 148 Infektionen, was einen Anteil von rund 1 Prozent ausmacht. Kinder zwischen fünf und 14 Jahren steckten sich 629 mal an, was in relativen Zahlen 4 Prozent der bisherigen Fälle ausmacht.

Deutlich mehr Frauen über 80 infiziert

Was die Geschlechterverteilung der Infizierten angeht, gibt es den größten Unterschied in der Gruppe der Senioren, die 80 Jahre oder älter sind. Hier zählt das RKI 1285 Frauen und 576 Männer. Damit erkrankten mehr als doppelt so viele Frauen über 80 Jahre wie Männer.

In Relation zur Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Infizierten in Dresden nach wie vor gering. Bei 560.693 Einwohnern (Stand 30. September) steckten sich laut Gesundheitsamt bislang 15.420 Personen an, was eine Infektionsrate von rund 2,75 Prozent ausmacht. Hier ist jedoch zu bedenken, dass die Dunkelziffer der Coronafälle, vor allem durch unbemerkte asymptomatische Krankheitsverläufe, vermutlich deutlich höher ist.

Ausbrüche in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Obwohl in Dresdens Kitas und Schulen aktuell nur eine Notbetreuung für Kinder systemrelevanter Berufstätige herrscht, sind nach wie vor einige Jungen und Mädchen in häuslicher Isolation. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch Quarantänemaßnahmen für sieben Kindertagesstätten mit 89 Betroffenen sowie für fünf Schulen mit 37 Betroffenen. Hinzu kommen drei Pflegeeinrichtungen mit 16 Personen in coronabedingter Quarantäne.

Von Laura Catoni