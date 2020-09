Dresden

Die Kurve steigt weiter: Fünf neue Fälle meldet das Rathaus am Mittwoch. Damit kommt die Landeshauptstadt auf 700 Coronafälle seit Ausbruch der Pandemie. Dennoch leuchtet die Covid-19-Ampel für Dresden sattgrün.

Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau

42 aktive Infektionen ergeben sich aus der aktuellen Statistik des Gesundheitsamtes. Von den bisherigen 700 nachgewiesenen Patienten haben 648 ihre Erkrankung bereits überwunden und gelten als genesen. 77 Menschen benötigten seit Ausbruch der Pandemie eine stationäre Behandlung. Seit 8. Juli sind die Krankenstationen frei von Coronapatienten.

Trotz täglich neuer Fälle leuchtet die Corona-Ampel der Elbestadt nach wie vor dunkelgrün. 3,9 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern berechnet das Gesundheitsamt aktuell. Erst wenn die Zahl auf 21 steigt, schaltet die Ampel auf hellgrün. Dann würde die sogenannte „Stufe des Wachstums“ beginnen. In dieser sieht die Stadt eine genaue Analyse der Ansteckungen und daraus abzuleitende gezielte Maßnahmen vor.

Meiste Betroffene zwischen 35 und 59 Jahren

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) zählt für Dresden aktuell 698 Coronafälle. Die Zahlen werden vom Gesundheitsamt an die Behörde weitergeleitet, sodass bei der Meldekette gelegentlich Verzögerungen entstehen. Nach Angaben des RKI steckten sich in der Landeshauptstadt am häufigsten Menschen mit dem Virus an, die zwischen 35 und 59 Jahre alt sind. In dieser Altersgruppe zählte das Institut 283 Infizierte, davon 150 Männer und 133 Frauen.

In den anderen Altersgruppen sehen die Zahlen wie folgt aus: In der Spanne von 15 bis 34 zählt das RKI 254 Coronafälle. Es handelt sich um 135 Männer und 119 Frauen. Im Bereich 60 bis 79 Jahre sind es bisher 88 Patienten, davon sind 46 männlichen und 42 weiblichen Geschlechts. 80 Jahre und älter sind 48 Betroffene, darunter 18 Männer und 30 Frauen.

25 Infizierte unter 15 Jahren

Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre erfasst die RKI-Statistik 25 Fälle. Im Einzelnen handelt es sich um sechs Jungen und fünf Mädchen im Alter von null bis vier Jahren sowie acht Jungen und sechs Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

Zehn Todesfälle

Die Zahl der Todesfälle liegt weiter stabil bei zehn. Seit 25. Mai ist diese Zahl unverändert. Laut Robert-Koch-Institut ( RKI) waren sieben der Verstorbenen Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, drei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

Von lc