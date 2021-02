Dresden

Mehr Schutz für die Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung: Der Freistaat Sachsen stellt den Trägern der Kindertageseinrichtungen und den Kindertagespflegepersonen kostenlos Corona-Schnelltest-Kits zur Verfügung. Damit soll das Personal in den Kindertagesstätten ein Mal pro Woche getestet werden, kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) an. „Durch die regelmäßigen Testungen sollen symptomfreie Infektionen erkannt und Infektionsketten unterbrochen werden.“

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) erklärte: „Das Angebot des Freistaats freut mich. Es unterstützt die Weiterentwicklung unserer Teststrategie im Eigenbetrieb Kindertagesstätten.“ Sobald die Tests geliefert werden, beginne der Eigenbetrieb mit der Umsetzung der Testangebote in den Einrichtungen. „Regelmäßige Tests sorgen für mehr Sicherheit in den Kindertagesstätten.“

Donhauser: Tests für alle Schul-Mitarbeiter

Donhauser forderte auch Tests für die Beschäftigten in den Sekretariaten der Dresdner Schulen, die bei der Landeshauptstadt angestellt sind. „Da darf es keine Lücken in der Testkonzeption geben. Es darf nicht nur das Lehrpersonal getestet werden, wir müssen alle Beschäftigten an den Schulen einbeziehen.“

Auch für die freien Träger stehen Tests zur Verfügung, die vom Eigenbetrieb verteilt werden. „Das Angebot zur freiwilligen Testung richtet sich an das pädagogische Personal ebenso wie die sonstigen Beschäftigten der Einrichtungen“, heißt es in einem Schreiben des Eigenbetriebs an die freien Träger. Voraussichtlich nächste Woche stünden die Tests zur Verfügung.

Schnelltest-Material auch für freie Träger

„Das ist ein Baustein für den Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen“, sagte Dirk Luther, Geschäftsführer der Outlaw gGmbH, die im Raum Dresden sechs Kitas mit 141 Beschäftigten betreibt. „Ich habe mich sehr gefreut, als wir die Information erhalten haben.“ Der Träger hatte bereits Mitarbeiter für die Schnelltests geschult und geplant, das Personal auf eigene Kosten einmal pro Woche zu testen.

Personalbürgermeister Peter Lames (SPD) erarbeitet gegenwärtig eine Testkonzeption für das Personal der Stadtverwaltung. „Das Konzept ist in Arbeit, wir informieren darüber am Dienstag in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters.“

