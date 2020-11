Dresden: Alltag auf der Corona-Station - eine Krankenschwester berichtet

Dresden

Diesen Blick werde sie wohl nie vergessen, sagt Krankenschwester Susann Neumann. Nachts um 2 Uhr mussten sie und ihre Kollegen eine Patientin wecken und ihr mitteilen, dass sie auf die Intensivstation verlegt werden muss. „Die Werte wurden immer schlechter, die Ärzte mussten so entscheiden.“ „Ich will bei Ihnen bleiben“, habe die ältere Dame gesagt. „Und ich kann nur Tränen trocknen und ihr die Hand halten“, sagt die 33-Jährige.

Die Arbeit ist eine körperliche Herausforderung

Susann Neumann arbeitet im Krankenhaus Friedrichstadt. Normalerweise auf der Station für Innere Medizin. Schon bei der ersten Coronawelle im Frühjahr hat sie sich für die Pflege von Coronapatienten gemeldet. Jetzt wieder. Seit zwei Wochen gehört sie zu einem Pflegeteam aus 25 Schwestern und Pflegern auf einer Corona-Normalstation im Haus C. „Ich bin überglücklich. Ich fühle mich total wohl“, sagt die Krankenschwester.

Trotz der stressigen Arbeit unter Vollschutz. Durch die FFP-2-Maske fällt das Atmen schwer, Visier, Handschuhe, Schürzen aus nicht atmungsaktivem Material, die Arbeit ist auch eine körperliche Herausforderung. Fachlich ohnehin, Corona-Patienten müssen viel aufwendiger gepflegt werden als kranke Menschen auf anderen Stationen. Vitalkontrolle, Sauerstoffwerte messen, Umlagern, damit das Luftholen wenigstens etwas erträglicher wird. „Die Kranken ringen um Atem, ihnen geht es richtig schlecht“, berichtet Susann Neumann.

Miteinander und Respekt im totalen Stress

Der Unterschied zur ersten Coronawelle bestehe in der Zahl der Patienten. „Wir werden regelrecht überrollt“, sagt die Krankenschwester, die in einem komplett neu zusammengestellten Team arbeitet. „Wir sind binnen kürzester Zeit zusammengewachsen. Dieses Miteinander, dieser Respekt, und das alles im totalen Stress. Wir schaffen es selten, unsere Pausenzeiten einzuhalten“, schildert die 33-Jährige den Teamgeist auf der Station. „Jeder bietet sich für zusätzliche Schichten an, für Dienste am Wochenende.“

Ältere Patienten müssen betreut werden, auch demente Menschen, die nicht verstehen, was mit ihnen vor sich geht. Patienten von anderen Stationen haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt. „Und trotzdem hat es aus dem Nichts funktioniert. Die erste Woche war schwer, weil die Wege andere sind als auf der angestammten Station. Aber jetzt läuft es.“

Dreimal die Woche ein Corona-Test

Mit der Gefahr, sich selbst zu infizieren, lebt Susann Neumann. „Meine Mutter war nicht so überzeugt von der ganzen Sache, als ich mich freiwillig gemeldet habe“, gibt sie zu. Aber sie könne sich schützen und werde dreimal in der Woche getestet. „Man muss sich konzentrieren, zur richtigen Zeit die Maske aufsetzen, sich desinfizieren, nie den Respekt vor dem Virus verlieren“, schildert die Krankenschwester.

Manchmal, sagt Susann Neumann, seien auch ihr Zweifel gekommen. „Besonders in der ersten Woche. Unseren Patienten ging es schlecht, und wenige Meter weiter hatten die Leute auf dem Rummel Spaß, wir konnten abends das Grölen hören. Das war schon skurril.“ Auch auf einer Normalstation gehe es den Menschen sehr, sehr schlecht. „Diese Atemnot, dieses Ringen nach Luft.“

Viele wollen endlich mal raus an die Luft

Es sei erschreckend, wie viele Patienten innerhalb kürzester Zeit auf die Intensivstation verlegt werden müssen. „Viele haben Angst und brauchen eine Hand. Viele wollen endlich mal raus an die Luft.“ Akutes Fieber von deutlich über 40 Grad – der Übergang von der Normal- zur Intensivtherapie sei fließend.

Vieles von dem, was sie täglich erlebe, nehme sie nach der Schicht mit nach Hause. „Das bekommt man nicht so schnell aus dem Kopf.“ Susann Neumann hält sich viel an der frischen Luft auf, um das Geschehen zu verarbeiten. „Ich reite, gehe gerne wandern.“ Wegen der vielen Schichten und Sonntagsdienste könne sie dafür auch mal in der Woche einen freien Tag nutzen.

„Man muss seinen Beruf mit Herzblut ausüben“

Was treibt Susann Neumann an? „Man muss seinen Beruf mit Herzblut ausüben“, sagt sie. Seit 2008 ist sie Krankenschwester. Corona ist die größte Herausforderung ihres Berufslebens. „Man wurde aus seinem Alltag herausgerissen und trifft auf ein Krankheitsbild, das so noch nie da war.“ Im März, sagt die 33-Jährige, habe sie viel Achtung und Respekt wahrgenommen. „Da hat uns ein Pizzadienst kostenlos beliefert“, nennt sie ein Beispiel.

Jetzt, meint die Krankenschwester, sei die Gesellschaft etwas coronamüde geworden. Viele hätten im Sommer gedacht, die Pandemie sei vorbei. „Aber Corona ging das ganze Jahr weiter. Die Leute draußen sehen nur nicht, was wir hier erleben.“ Ein Tag auf der Normalstation könne sehr lehrreich sein für viele, die sich ohne Maske und Abstand an Demonstrationen beteiligen würden. „Ich denke schon, dass einige Menschen dafür büßen müssen, weil sich andere nicht im Zaum halten wollen“, sagt die 33-Jährige.

„Nach Corona werde ich mich weiterbilden“

Was wird sie tun, wenn es eine wirksame Impfung gibt und die Pandemie vorbei ist? „Ich denke darüber nach, ob ich mich dann noch mal weiterbilden werde. Vielleicht will ich auf der Intensivstation arbeiten. Das traue ich mir jetzt zu. Das interdisziplinäre Denken finde ich spannend.“ Sie habe den Wunsch, ihr Wissen zu steigern nach all den intensiven Wochen auf der Corona-Normalstation. 4 Uhr klingelt der Wecker. Frühschicht.

„Ich habe höchsten Respekt vor unserem Pflegepersonal, das Höchstleistungen vollbringt“, sagt Petra Vitzthum, Pflegedirektorin des Städtischen Klinikums. „Wenn ich Kolleginnen wie Frau Neumann sehe, bin ich unheimlich stolz auf unser Personal, das 24 Stunden am Tag an den Patienten arbeitet.“

Von Thomas Baumann-Hartwig