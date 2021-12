Dresden

Die ersten Geräte stehen bereit: Anfang des kommenden Jahres sollen in vielen Dresdner Schulen mobile Luftfilteranlagen im Einsatz sein. „Mein Ziel ist es, dass die Geräte in der ersten Januarwoche in Betrieb gehen“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage.

Lange Zeit Zurückhaltung

Lange Zeit war die Landeshauptstadt zurückhaltend geblieben. Das hatte seinen Ursprung in skeptischen Einschätzungen des Umweltbundesamtes zum Einsatz der Geräte. Auch das Land mit dem Kultusministerium von Christian Piwarz (CDU) dämpfte stets die Erwartungen an solche Geräte. Zum Teil wird ihnen störender Lärm zugeschrieben und zudem können sie nicht für frische Luft sorgen, weil sie die Luft nicht erneuern, sondern nur umwälzen und dabei reinigen.

Die öffentliche Debatte über den Einsatz ebbte jedoch nicht ab. Mittlerweile dehnte der Bund auch ein Förderprogramm auf mobile Luftfilteranlagen aus. So entschloss sich die Stadt doch zum Kauf. Zunächst war von 50 Geräten die Rede, inzwischen sind es deutlich mehr.

Förderung für 600 Geräte beantragt

„Wir haben für bis zu 600 Geräte vorsorglich einen Förderantrag bei der Sächsischen Aufbaubank eingereicht“, erklärte Donhauser. Davon wurde nach einem Vergabeverfahren zunächst nur ein Teil bei einem Unternehmen geordert. Bislang sind reichlich 300 Geräte geliefert.

Dabei bleibt die Stadt bei ihrer grundsätzlichen Haltung. Ein flächendeckender Einsatz in allen Klassenräumen kommt nicht in Betracht. „Wir werden sowohl schwer zu belüftende Räume in Altbauschulen ausstatten wie auch Speiseräume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten“, erklärte Donhauser.

Schlecht belüftbare Räume im Fokus

Besonders berücksichtigt würden Speiseräume im Keller, deren Fenster „zum Teil nur vom Hausmeister mithilfe einer Leiter geöffnet werden können“. Die Fenster befänden sich außerdem häufig in einem schlechten Zustand. Damit stehen die Typ-Dresden-Schulen ganz oben auf der Prioritätenliste, weil dort die Speiseräume meist im Keller sind. Außerdem hat die Stadt zunächst vor allem die Grundschulen im Fokus, auf die jeweils neun bis zehn Geräte entfallen sollen.

Die Stadt hat Geräte bestellt, deren Filter mit dem Einsatz von Kupfer arbeiten. Das soll die Gefahren deaktivieren. Volker Ueberschaer von der Firma VSM (Baden-Baden), die die Geräte produzieren lässt und verkauft, erklärt gegenüber DNN: „An der Kupferschicht kommt kein Virus oder Bakterium vorbei.“

Gespräche mit der SAB

Laut Jan Donhauser sei in den Verhandlungen ein Stückpreis von 650 Euro ausgehandelt worden. Das liegt deutlich unter den ursprünglich erwarteten Kosten von 3000 bis 4000 Euro pro Gerät. Das Land fördere 75 Prozent mit Geldern des Bundes. Rund 200.000 Euro muss die Stadt für die erste Lieferung zahlen. Die Förderzusage der Sächsischen Aufbaubank, die das Programm für den Freistaat abwickelt, stehe noch aus. „Wir sind in Gesprächen, damit wir bis zu 600 Geräte gefördert bekommen“, erklärte Donhauser.

Dana Frohwieser, SPD-Fraktionschefin im Stadtrat, gehörte stets zu den Kritikern der Zurückhaltung in der Stadt. Sie ist nun froh, dass es endlich losgeht und die Zahl auch deutlich über die ursprünglichen Pläne hinausgeht. Auch der Kreiselternrat hatte schon vor Monaten beklagt, dass „gerade im Bereich der Ausstattung mit Luftreinigungsanlagen bisher eigentlich nichts passiert ist“. Vor dem Hintergrund, „dass man seit Herbst 2020 hätte etwas tun können“, lasse das die Eltern „etwas ratlos“ zurück.

Zurückhaltung auch anderswo

Zurückhaltung herrscht jedoch auch anderswo. Im SPD-geführten Leipzig mit einer Bildungsbürgermeisterin der Grünen ist dafür die gleiche Begründung zu hören wie in Dresden. Die Stadt an der Pleiße hat die Förderung von reichlich 130 Geräten beantragt und konzentriert sich ebenfalls auf schwer belüftbare Räume. Nur dafür gibt es nach dem Förderprogramm des Bundes auch die Fördergelder.

Donhauser hat den Kauf von 600 Geräten nun aber fest ins Auge gefasst. Sollte die SAB dafür nicht in vollem Umfang Fördergelder bereitstellen, müsste in der Stadt über den Einsatz eigener Mittel gesprochen werden, notfalls müsse er in seinem Bereich dafür Gelder umschichten.

CO2-Ampel in Geräte integriert

Der Bildungsbürgermeister verweist darauf, dass mit den Filteranlagen auch Folgekosten verbunden sind, beispielsweise für den Tausch der Filter. Laut Volker Ueberschaer von der VSM dürfte dies in der Regel aller sechs Monate notwendig sein.

Laut dem geschäftsführenden Firmeninhaber verfügten die Geräte auch über eine CO2-Ampel für die Messung des Kohlendioxid-Anteils in der Raumluft, die anzeige, wann gelüftet werden müsse, um für frische Luft zu sorgen. Jan Donhauser bleibt in der Debatte dabei: „Das A und O ist das regelmäßige Lüften.“

