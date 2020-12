Diese Dresdnerin gehört zur Corona-Risikogruppe – Wie geht es ihr damit?

Kartharina Göhler ist 90. Also Risikogruppe pur. Weil von fast nichts anderem mehr die Rede ist, geht ihr das Coronavirus kaum noch aus dem Kopf. Sie empfindet die Lage als bedrohlich. Aber Einigeln ist für sie keine Option.

Katharina Göhler ist seit 6. Dezember 90 Jahre alt – in gewisser Weise die Inkarnation der Risikogruppe. Zwar hat sie Respekt vor dem Virus und hält sich an Schutzvorschriften. Aber in der Wohnung verstecken? Klares „Nein!“. Quelle: privat