Erstmals hat ein Mediziner öffentlich gesagt, dass in Deutschland Covid-19-Patienten priorisiert werden mussten, also die sogenannte Triage genutzt wurde. Im Klinikum Zittau waren die Beatmungsplätze zeitweise so knapp, dass Ärzte bereits mehrfach entscheiden mussten, welche Patienten beatmet werden – und welche nicht.