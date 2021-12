Dresden

Um den enorm steigenden Infektionszahlen hinterher zu kommen, hat das Dresdner Gesundheitsamt am Mittwoch sein Verfahren bei der Fallbearbeitung umgestellt. Weil es die Kapazitäten nicht mehr hergeben, sei eine direkte Kontaktaufnahme mit positiv Getesteten nicht mehr möglich, erklärt das Amt in einer Pressemitteilung.

Sobald eine infizierte Person von ihrem Testergebnis erfährt, muss sie sich 14 Tage in Quarantäne begeben – bei Beschwerden ab dem Tag des Symptombeginns, ansonsten ab dem Testtag. Auch Hausstandsangehörige und Kontaktpersonen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich sofort isolieren.

Strengere Regeln bei Omikron-Variante

Ihre Quarantäne dauert zehn Tage, sie können sich jedoch ab Tag sieben mit einem PCR- oder professionellen Schnelltest freitesten, wenn das Ergebnis negativ ist. Beim Verdacht oder Vorliegen der Omikron-Variante beim Infizierten fallen die Quarantäneregeln für Hausstandsangehörige strenger aus. Dann müssen auch Geimpfte und Genesene in Isolation.

Wie bisher erhält die positiv getestete Person ein Anschreiben vom Gesundheitsamt, nachdem dieses das Testergebnis übermittelt bekam. Das Schreiben gilt als Absonderungsbescheinigung zur Vorlage beim Arbeitgeber und als Testnachweis, sofern die Kontaktpersonen einen PCR machen wollen.

Neue Kapazitäten für Fallbearbeitung

Durch den Verzicht auf die Kontaktaufnahme mit Infizierten will das Gesundheitsamt auch Kapazitäten für die Aufarbeitung der Neuansteckungen schaffen, die in den vergangenen Tagen nicht mehr zu bewältigen war. Durch die Umstellung bildeten die Zahlen auf dem täglich aktualisierten Corona-Dashboard wieder das aktuelle Infektionsgeschehen dar, erklärt die Stadt. Allein am Mittwoch verzeichnete Dresden 1956 positive Testergebnisse. Den zweiten Tag in Folge lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 1063,2 über der 1000er-Marke. Die Zahl der Todesfälle stieg indes um zehn weitere auf 1263.

Von lc