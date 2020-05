Wie die Schwäche von Dresden zur Stärke werden kann

Dresden

Manchmal, sagt Detlef Kaiser, Head of Hotel Transaction beim Immobiliendienstleister Dr. Lübke & Kelber GmbH, kann eine Schwäche auch eine Stärke sein: Der Dresden-Tourismus wird von Gästen aus dem Inland dominiert – und nicht von Geschäftsreisenden und internationalen Touristen. „Als Erstes werden sich die Reiseziele erholen, die einen hohen touristischen Anteil aus dem Inland haben“, glaubt der Hotelmarkt-Experte.

Harz statt Mallorca

Einfache Rechnung: Familien, die normalerweise zwei Wochen Urlaub auf Mallorca verbringen, würden in diesem Jahr eher eine Woche im Harz buchen. Und sich zusätzlich einen Ausflug nach Dresden gönnen. „Die Wahrscheinlichkeit, in diesem Jahr nach Dresden zu kommen, ist höher als die eines Urlaubs auf Mallorca.“ Sobald die Menschen wieder reisen dürfen, werden sie es auch tun, glaubt Kaiser. „Dann wird das Gästeaufkommen in Dresden wieder auf ein ordentliches Niveau steigen.“

Der Experten spricht von einer Ausnahmesituation. „Die Ursachen liegen nicht in Strukturthemen des Dresdner Hotelmarkts. Deshalb lässt sich die aktuelle Krise auch nicht mit der Finanzkrise vergleichen.“ Damals hätten Banken ihre Finanzierungszusagen zurückgezogen. Das sei in der Coronakrise nicht der Fall. „Die Prognose ist nicht so schwarz, wie sie von vielen gemalt wird“, glaubt Kaiser.

In Dresden seien die Kapazitäten in den vergangenen Jahren deutlich erweitert worden. Nahezu alle renommierten Marken seien vertreten, der Wettbewerbsdruck sei hoch. „Das wird durch weitere Neubauten noch forciert“, so der Experte, der schon seit längerer Zeit einen Verdrängungseffekt sieht: „Es geht zu Lasten der kleinen Häuser, die teilweise nicht mehr den qualitativen Anforderungen genügen.“

Die Lücken richtig nutzen

Dass die Coronakrise einen großen Einfluss auf neue Vorhaben haben könnte, glaubt Kaiser nicht. „Projektentwickler planen mit einem Vorlauf von zwei Jahren. Da wird die jetzige Situation eher nicht als Entscheidungsgrundlage herangezogen.“ Der Hauptgrund für eine eher zögerliche Entwicklung neuer Projekte habe nichts mit Corona zu tun. „Die Kunst besteht darin, die vorhandenen Lücken mit dem richtigen Projekt zu besetzen.“

Dass neue Formen des Arbeitens wie Homeoffice und Videokonferenzen auf Geschäftsreisen und damit auch auf Hotel-Übernachtungen grundsätzliche Auswirkungen haben werden, bezweifelt der Experte. „Es gibt Schätzungen, die von bis zu 40 Prozent Rückgang bei den Business-Übernachtungen ausgehen. Das glaube ich nicht.“

Der Mensch sei nicht dazu geschaffen, seine Kommunikation über einen Bildschirm abzuwickeln. Und Homeoffice widerstrebe der menschlichen Natur. Was gut sei für die Hotels – wenn sie wieder öffnen dürfen.

Von Thomas Baumann-Hartwig