Dresden

50 Abstriche in den vergangenen Tagen und 20 positive Befunde. Die Zahlen seien hoch, sagt Dr. Martin Liebsch, der eine Hausarztpraxis im Stadtteil Johannstadt betreibt. Patienten mit Coronasymptomen rufen an, wenn sie vor der Praxis angelangt sind. „Ich flitze dann runter und mache den Abstrich“, erklärt der Mediziner das Vorgehen.

Gesundheitsamt nicht erreichbar

Zwischen 24 und 48 Stunden dauert anschließend die Wartezeit auf das Laborergebnis. Das Labor meldet positive Befunde tagesaktuell an das Gesundheitsamt. „Ich melde die Befunde auch per Fax. Ob es die richtige Nummer ist, weiß ich aber nicht“, sagt der Arzt. Unterstützung erhalte er vom Gesundheitsamt nicht. „Wir haben keinen Kontakt. Das Amt ist für uns nicht zu erreichen.“

Fünf bis sieben Tage dauere es im Schnitt, bis die Patienten nach einem positiven Befund einen Absonderungsbescheid erhalten – verbunden mit der Bitte, alle Kontakte per E-Mail anzugeben, berichtet Martin Liebsch aus seiner Erfahrung. „Das ist einfach zu spät. So bekommen wir die Pandemie nicht in den Griff.“

Er gehe davon aus, dass sich die meisten Patienten vernünftig verhalten und nach dem positiven Testergebnis zurückziehen würden. Aber: „Was ist mit der syrischen Großfamilie, in der erst der älteste Sohn getestet wurde, dann seine drei Brüder?“ Schließlich habe er als Arzt den Betroffenen erklärt, was zu tun ist und auch die entsprechenden Schulen angerufen.

„Es geht auch anders“

Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) hat vergangene Woche erklärt, das Gesundheitsamt gerate an die Grenzen der Belastbarkeit. Er glaube, dass das Gesundheitsamt schon lange die Grenze der Belastbarkeit überschritten habe, sagt der Arzt. „Es geht auch anders“, zitiert er den Fall einer Praxismitarbeiterin, die positiv getestet wurde. „Da hat das Gesundheitsamt Meißen einen Tag später angerufen. Mit der Mitarbeiterin hatte die Behörde auch schon gesprochen. So stelle ich mir den Ablauf vor.“

Dass die Hausärzte Coronaverdachtsfälle testen, hält Martin Liebsch für vernünftig. „Wir arbeiten hier unter Vollschutz, es sind meine Patienten. Sie würden ja auch nach einem positiven Test zur Behandlung zu mir kommen.“ Er wisse aber nicht, ob auch bei minus 20 Grad Celsius Abstriche vor der Praxis gemacht werden können. „Da stoßen wir dann wohl an Grenzen.“

Einen Mangel an Material gebe es in seiner Praxis nicht, sagt der Mediziner. „Ich habe gerade in den Stapel gegriffen. Wir haben noch 30 Röhrchen. Damit kommen wir eine Woche hin, müssen also jetzt Nachschub bestellen.“

„Dann erreichen die Kliniken ihre Belastungsgrenze“

Getestet werden bei ihm Patienten mit Erkältungssymptomen, die sich gleichzeitig krank fühlen, also Fieber, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen haben. Einige würden unter heftigen Grippesymptomen leiden, jüngst seien aber auch Patienten mit Bauchschmerzen positiv getestet worden. „Ich möchte mit keinem tauschen“, sagt der Arzt, die meisten Corona-Infizierten hätten sich zehn bis 14 Tage richtig schlecht gefühlt. „Auch hinterher sind viele noch sehr lange schnell erschöpft.“ Er wisse von einem Patienten, der seit zwei Wochen auf der Intensivstation liege.

Er glaube, dass es jetzt so viele Coronapatienten stationär behandelt würden wie Schwerkranke während einer schweren Grippesaison. „Dabei haben wir im Moment noch keine schlimme Erkältungswelle in der Bevölkerung. Wenn die kommt und die Zahlen der schwer Erkrankten noch einmal ansteigen, dann erreichen die Kliniken ihre Belastungsgrenze.“

Das Gesundheitsamt räumte auf Anfrage ein, dass sich die Bearbeitung positiver Fallbefunde langwieriger gestalte als gewünscht und gewollt. Ursache sei auch das expotenzielle Wachstum der Fallzahlen, das zu einer deutlichen Steigerung der zu bearbeitenden Fälle geführt habe. „Um nur mal ein Beispiel zu nennen: Bei 180 neuen Fällen pro Tag und durchschnittlich 20 Kontakten der jeweils positiv getesteten Person müssen wir 3600 Bescheide erstellen“, so das Gesundheitsamt.

Von Thomas Baumann-Hartwig