Dresden

Es ist ein skurriles Schauspiel am Donnerstagabend auf dem Altmarkt. Während Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, sichtlich angespannt das Programm des 587. Striezelmarkts vorstellt, suchen Sachsens Intensivmediziner nach freien Betten, verkündet der Ministerpräsident seine neuen Lockdown-Pläne. Selbst als die Lichter in Schwibbogen, Weihnachtspyramide und Tanne zum ersten Mal leuchten, hat es die Besinnlichkeit schwer.

Und dennoch: Nachdem Dresdens bekanntester Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen ist, soll er in diesem Jahr stattfinden, planmäßiger Start am kommenden Montag.

Mehr Platz für weniger Infektionen

Um Infektionen zu vermeiden, will Amtsleiter Robert Franke den Markt entzerren. Hierfür habe man den nötigen Platz geschaffen. Zum einen durch den Wegfall des gesamten Kulturprogramms und Attraktionen wie der Weihnachtsbäckerei, dem Wichtelkino und dem Pflaumentoffelhaus. Zum anderen durch weniger Stände. Statt wie üblicherweise 233 Buden stehen dieses Jahr nur 185 auf dem Altmarkt.

Glühwein trinken in Bewegung

Zudem sollen sogenannte Flanierbereiche die Besucher in Bewegung halten und damit Ansteckungen verhindern. Nur in den Verweilbereichen können sie stehen bleiben, essen und: Glühwein trinken. Denn den soll es geben, auch wenn die Ausschankzeit eine Stunde vor Schluss endet. Außerdem ist nichts erlaubt, was mehr als 15 Prozent hat. Womöglich auch, weil die Maske ab einem bestimmten Pegel in Vergessenheit gerät. Allerdings: Eine Pflicht zum Tragen gibt es nicht, lediglich eine Empfehlung. Aufsteller und Lautsprecherdurchsagen sollen auf die Regeln aufmerksam machen. Zudem hat die Stadt zusätzlich zum Sicherheitspersonal vom Ordnungsamt ein 20-köpfiges „Hygienepersonal“-Team organisiert.

Stichprobenartige 2G-Kontrollen möglich

In den Verweilbereichen, also dort, wo die Menschen stehen bleiben, kann es laut Robert Franke stichprobenartige 2G-Kontrollen geben. Flächendeckende Kontrollen wären nicht umsetzbar, denn dann müsste der Markt umzäunt werden. Das würde wiederum Fluchtwege und die Zufahrt für die Feuerwehr behindern. Das Hygienekonzept basiert auf der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung, die Weihnachtsmärkte deutlich privilegiert. Am Freitag will das Kabinett neue Regeln beschließen, die ab Montag gelten. „Wir werden sehen müssen, wie die neue Verordnung aussieht“, sagt der Amtsleiter. „Wenn diese Rahmenbedingungen vorschreibt, die wir nicht erfüllen können, ist der Markt in dieser Form nicht umsetzbar.“ Heißt: Erlaubt der Freistaat Weihnachtsmärkte nur mit 2G-Regelung, fällt der Striezelmarkt ins Wasser.

Große Unsicherheit unter Händlern

Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr und angesichts der aktuellen Debatten über neue Einschränkungen ist die Unsicherheit unter den Händlern groß. Zwar stehen die Buden, doch für viele sei es besonders schwer gewesen, für die gesamte Marktdauer Verkaufspersonal zu binden, berichtet Robert Franke. Die Forderung von Michael Kretschmer vergangene Woche, den Striezelmarkt abzusagen, schürte weitere Verunsicherung. Sollte der Markt ausfallen, müsse es Diskussionen darüber geben, wie die Händler entschädigt werden können, macht Franke klar.

„Besorgniserregende Infektionslage“

Doch wäre es angesichts der Lage in den Kliniken überhaupt verantwortbar, einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, der bis zu zwei Millionen Besucher anlockt? „Wir nehmen die aktuelle Infektionslage sehr ernst“, beteuert der Amtsleiter. Diese sei besorgniserregend, doch das Konzept der Entzerrung soll den Striezelmarkt sicher machen. Daneben setze man vor allem auf die Eigenverantwortung der Besucher, fügt Franke hinzu – nachdem sich wenige Minuten zuvor ein Mann und eine Frau, offenbar Standbesitzer, lautstark über die Corona-Regeln lustig gemacht haben.

Von Laura Catoni