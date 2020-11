Dresden

Klares Stimmungsbild: Eine deutliche Mehrheit der Sachsen spricht sich dafür aus, dass Kindertagesstätten und Schulen weiter geöffnet bleiben. 77 Prozent der Befragten haben das in einer Umfrage erklärt, für die das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag der sächsischen Staatsregierung in der zweiten Novemberwoche 1032 Sachsen befragt hat.

Schüler für flexible Lösungen

Die Haltung spiegelt sich auch rund um die Dresdner Schulen wider. Das aktuelle Pandemiegeschehen erfordert nach Einschätzung des Stadtschülerrats „flexiblere Lösungen für die Aufrechterhaltung des Unterrichts“. Weder der vollumfängliche Regelbetrieb noch flächendeckende Schulschließungen seien angesichts der aktuellen Lage tragbar. Die Schülervertretung setze sich deshalb für einen Wechsel aus Präsenzunterricht und häuslicher Lernzeit für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, der Oberschulen und der allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien bis zu den Winterferien im Februar 2021 ein. Allerdings: 5. und 6. Klassen, Abschlussklassen aller Schularten sowie die Vorabschlussklassen an Gymnasien im Kurssystem sollten „weiterhin im vollständigen Präsenzunterricht“ lernen.

Sachsen legt sich noch nicht fest

Sachsen hat sich bislang noch nicht festgelegt, wie es nach dem 30. November an Schulen und Kindertageseinrichtungen weitergehen soll. Der Freistaat will zunächst die Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Ministerpräsidenten abwarten, hatte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung erklärt.

Verschärft wurde bislang nur die Hygiene-Allgemeinverfügung. Damit muss seit Mittwoch vor Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen aus anderen Hausständen eingehalten und eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Auf welche Verschärfungen für Schulen und Kitas sich der Freistaat unter Umständen einlassen würde, wollte Regierungssprecher Ralph Schreiber noch nicht genauer eingrenzen. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) habe jedoch erklärt, für den Kita und Grundschulbereich seien Verschärfungen „indiskutabel“.

Schülerrat toleriert Maskenpflicht

Bislang gibt es nur für die Klassenstufen 11 und 12, der Sekundarstufe II, eine Maskenpflicht im Unterricht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Der Stadtschülerrat „toleriert diese Regelung“, appelliert aber an die Schulen, wann immer es möglich ist, den Mindestabstand zu ermöglichen, damit die Masken nicht getragen werden müssen. Masken im Unterricht seien eine „beträchtliche Einschränkung“ und dürften „keine Dauerlösung“ sein, erklärte Stadtschülerratschef Jack Müller. Für die älteren Schüler sei es „vorübergehend akzeptabel“, damit diese zur Prüfungsvorbereitung am „essenziellen Präsenzunterricht lückenlos teilnehmen können“.

Mit einem hybriden Unterricht – aus Präsenz- und häuslichen Lernzeiten – könne der Mindestabstand in den Klassen eingehalten werden. Sollte es zu Infektionen kommen, ließe sich mit den festen Klassen die mögliche Infektionsgruppe und die Zahl der Quarantänefälle eingrenzen.

Elternvertretung sieht keinen Grund für Änderungen

Im Tenor deckt sich das mit der Haltung der Eltern: „Es gibt für uns keinen ersichtlichen Grund, warum an der aktuellen Vorgehensweise in Bezug auf Covid-19 in den Schulen etwas geändert werden sollte“, erklärte der Chef des Kreiselternrats, Martin Raschke. Für die bestmögliche Vermittlung der Bildung an die Kinder sollte „nicht schematisch, von oben herab, eine Vorgabe erteilt werden“. Die Lösungen sollten individuell auf die jeweilige Situation zugeschnitten werden. Nach den an Raschke herangetragenen Erfahrungen ist das Interesse der Eltern an „möglichst normalem Unterricht sehr stark“. Die Hygienemaßnahmen würden im Allgemeinen als ausreichend erachtet.

So sieht das auch Marcello Meschke, Schulleiter des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. „Die Hauptprobleme bestehen aus meiner Sicht nicht in der Schule. Außerhalb der Schule ignorieren viele Kinder und vielleicht auch einige Eltern die Hygieneregeln.“

Schulen arbeiten schon individuell

Zudem wird an vielen Schulen schon an individuellen Lösungen gearbeitet. „Wir setzen auf Entzerrung und Gruppentrennung“, erklärt Anna-Maria Feig, Schulleiterin der 117. Grundschule. Um die Kontaktgruppen zu reduzieren, seien jeder Klasse ein bis zwei Lehrer zugeordnet, die den Unterricht halten. „Abstandsregeln können wir im Klassenverband nicht einhalten“, erklärt Feig. Zu groß sei das Bedürfnis des Kontaktes für die Kinder. Sport und Englisch würden von Fachlehrern mit Abstand und/oder Maske gehalten, insofern das möglich sei. Ansonsten würden die Fachlehrer den Lehrern der Klassen Fachmodule für Kunst, Musik, Werken und Ethik zuarbeiten. „Um aktuell reduzierten Fachunterricht auszugleichen, denken wir über Fachunterrichtswochen im zweiten Schulhalbjahr nach“, erläuterte Feig. „Geteilte Klassen bei gleichzeitigem Präsenzunterricht für alle Kinder sind räumlich und personell unmöglich umzusetzen“, fügte sie hinzu.

Negative Erfahrungen im Frühjahr

Karsten Jonas vom Gymnasium Dreikönigschule hat bisher „ein sehr sensibles Vorgehen der Eltern“ beobachtet. Maskentragen und Lüften würden konsequent umgesetzt an der Schule. Schon jetzt sei der Unterricht mit vielen Einschränkungen verbunden und von früherer Normalität weit entfernt. Der Schulleiter erklärt aber weiter: „Ich wage die These, dass sich die Schulgemeinschaft insgesamt so diszipliniert und regelkonform verhält, weil man die Erfahrung geteilter Klassen oder gar der völligen Schulschließung außerordentlich negativ erlebt hat.“

Von Ingolf Pleil