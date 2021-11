Dresden

Keine Besserung in Sicht: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden am Mittwoch wieder ein gutes Stück gesunken war, knackt sie am Donnerstag beinahe die 500er-Marke. Zudem ist ein weiterer junger Patient nach seiner Covid-Infektion gestorben. So sieht die aktuelle Corona-Lage im Einzelnen aus.

Inzidenz in Dresden bei fast 500

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Donnerstag bei 498,4. Damit ist der Wert seit Mittwoch (430) wieder deutlich gestiegen. Vor einer Woche lag Dresden bei 369,1, vor einem Jahr bei 136,7.

Die Landeshauptstadt liegt derzeit knapp unter der sachsenweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 521,9. Am besten schneidet Schleswig-Holstein (89,4) auf Länderbene ab. Auf Platz zwei der meisten Ansteckungen liegt Thüringen (496,2), gefolgt von Bayern (427,4). Deutschlandweit zählt das RKI 249,1 Neuinfektionen binnen sieben Tagen unter 100 000 Einwohnern.

Ein weiterer junger Todesfall in Dresden

Laut Stadtangaben ist ein weiterer Covid-Patient in Dresden gerstorben. Am Mittwoch meldete die Stadt sogar zwölf Todesfälle. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn liegt bei 1168. Der letzte bekannte Fall ereignete sich am 9. November. In den letzten zwei Wochen sind in Dresden an zehn von 14 Tagen Menschen an oder mit Corona gestorben.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf, wobei die Bundesbehörde noch nicht alle Fälle erfasst hat. Die bisherigen Daten zeigen, dass in Dresden ein weiterer, junger Patient nach einer Coronainfektion gestorben ist. Dabei handelte es sich um einen Mann zwischen 35 und 59 Jahren. In dieser Altersgruppe zählt das RKI mittlerweile 27 Verstorbene, genauer 16 Männer und elf Frauen.

Noch jünger waren zwei Patienten, beide Männer zwischen 15 und 34 Jahren. Der Großteil der Toten war 80 Jahre oder älter. Hier zählt das RKI 368 Männer und 464 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 sind es 213 männliche und 94 weibliche Todesopfer.

Stadt meldet 592 Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 592 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wie immer enthält die Zahl auch Nachmeldungen für Testergebnisse vergangener Tage. Den bisherigen Höchststand erreichte Dresden am Montag mit fast 1000 Neuinfektionen. Allerdings inkludierte die Zahl die Meldungen vom gesamten Wochenende.

Seit Pandemiebeginn zählt das Gesundheitsamt 42 399 nachgewiesene Coronainfektionen in Dresden. In 35 742 Fällen sind die Patienten wieder genesen. Das sind 301 mehr als am Mittwoch. Diese Zahl ist jedoch nur geschätzt. Als genesen gilt, wer zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Fast 5500 aktiv Infizierte in Dresden

Zieht man von den Infizierten die Zahl der Genesenen und Verstorbenen ab, kommt man in Dresden auf derzeit 5489 aktive Infektionen und damit ansteckende Personen. Das sind 290 mehr als am Mittwoch. Der Wert steigt kontinuierlich an und liegt höchstwahrscheinlich sogar deutlich höher, da nicht alle Infektionen mit Symptomen verlaufen oder bei Tests bemerkt werden.

Zahl der Intensivpatienten steigt weiter

Ausschlaggebend für neue Corona-Maßnahmen ist nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz, sondern die Lage in den Krankenhäusern. Am Mittwoch lag die Zahl der Covid-Intensivpatienten laut Sozialministerium (SMS) im Freistaat bei 288 und ist im Vergleich zum Dienstag (269) erneut gestiegen. Vor einer Woche waren es 224 Intensivpatienten. Die Gesamtbettenbelegung liegt bei 88,3 Prozent. Tagesaktuelle Werte veröffentlicht das SMS am Nachmittag.

Wenn die Intensivstationen drei Tage in Folge mindestens 420 Covid-Patienten versorgen müssen, rutscht Sachsen von der Vorwarnstufe in die Überlastungsstufe. Dann folgen am übernächsten Tag neue Kontaktbeschränkungen. Ungeimpfte ab 16 Jahren dürfen sich dann nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands, dem Partner, Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, sowie einer weiteren Person treffen.

Mehr als 1000 Patienten auf Normalstationen

Auf den Normalstationen zählten Sachsens Kliniken am Mittwoch 1189 (Dienstag: 1149 ) Corona-Patienten. Vor einer Woche waren es 920. Die Bettenauslastung liegt bei 87,9 Prozent.

Wenn die Zahl der nicht-intensivmedizinisch behandelten Covid-Patienten im Freistaat drei Tage in Folge bei mindestens 1300 liegt, rutscht Sachsen ebenfalls in die Überlastungsstufe. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass dies bereits diese Woche der Fall sein könnte.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Covid-Kranken in sieben Tagen unter 100 000 Einwohnern, ist laut aktueller Corona-Schutz-Verordnung alleine nicht mehr ausschlaggebend für das Erreichen der Belastungsstufen. Er liegt derzeit nach Angaben des SMS bei 6,41.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Auch hier füllen sich immer mehr Betten mit Covid-Patienten. Am Mittwoch lagen 539 (Dienstag: 515) Patienten auf Normalstation. 91,8 Prozent der Betten sind belegt. Auf den Intensivstationen zählt das Krankenhauscluster 132 (Dienstag: 124) Patienten. 84,6 Prozent der Betten sind voll.

Die Stadt Dresden meldet am Donnerstag acht Krankenhauseinweisungen von Covid-Patienten. Die Zahl kann auch Nachmeldungen zurück liegender Klinikaufnahmen beinhalten. Seit Pandemiebeginn wurden in Dresden 3078 Menschen mit Corona stationär behandelt.

Wer infiziert sich in Dresden?

Das Robert-Koch-Institut schlüsselt die Coronafälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. Aktuell zählt das Institut 19 891 Infektionen bei Männern und 22 207 bei Frauen.

In den Altersgruppen sieht die Verteilung wie folgt aus. 809 (+18 seit Mittwoch) Infektionen sind unter den Null- bis Vierjährigen bekannt, 3504 (+179) unter den Fünf- bis 14-Jährigen, 12 625 (+277) unter den 15- bis 34-Jährigen, 15 386 (+313) unter den 35- bis 59-Jährigen, 5636 (+101) unter den 60- bis 79-Jährigen und 4138 (+35) Infektionen in der Altersgruppe 80 plus.

Coronafälle in Schulen, Kitas und Heimen

Seit dem Schulstart nach den Ferien in der vergangenen Woche werden wieder alle Schüler regelmäßig getestet. Dadurch ist die Zahl der von Corona betroffenen Schulen wieder deutlich gestiegen. So sind laut Angaben der Stadt derzeit 109 (Mittwoch: 105) Einrichtungen betroffen. 680 (Mittwoch: 515) Schüler und Lehrer sind in Quarantäne, weitere Kontaktpersonen befinden sich noch in der Ermittlung.

Auch die Kindertagesstätten zählen immer mehr Ausbrüche. Aktuell sind 77 (Mittwoch: 64) Einrichtungen betroffen. 569 (Mittwoch: 430) Kinder und Mitarbeiter befinden sich in Isolation. Zudem ist das Virus in 13 Pflegeeinrichtungen nachgewiesen worden, wonach 90 (Mittwoch: 67) Personen isoliert werden mussten. Die Zahl der Heime blieb seit Mittwoch unverändert.

Von lc