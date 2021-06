Dresden

Die seit Freitag geltenden Lockerungen werden wohl so schnell nicht wieder zurückgenommen: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich in Dresden bei etwa 10 eingepegelt. Am Sonnabend meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 10,1, ebenso am Freitag. Am Donnerstag waren es durchschnittlich 9,9 von 100 000 Personen, die sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Das Dresdner Gesundheitsamt meldet ebenfalls eine Inzidenz von 10,1 in der Landeshauptstadt. Die sächsische Landeshauptstadt liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, der laut RKI aktuell 18,3 beträgt. Einige Landkreise in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen melden Inzidenzen zwischen 50 und 76.

Freizeit ohne Corona-Tests

Seit Freitag können Dresdner wieder Einzelhandel, Gastronomie, Hotels, Kultureinrichtungen, den Zoo sowie Freizeit- und Vergnügungsparks besuchen, ohne einen Negativtest vorzeigen zu müssen. Diese Lockerung trat in Kraft, nachdem die Inzidenz 14 Tage lang unter der „magischen Grenze“ von 35 lag. Ab 14. Juni gilt dann eine neue Corona-Schutzverordnung, die weitreichende Lockerungen gestattet.

Einstellige Zahl an Neuinfektionen

Acht Neuinfektionen vermerkt die Stadt am Samstag in ihrer Corona-Zahlen-Übersicht. Der Wert beinhaltet sowohl aktuelle Fälle als auch Positivtests der vergangenen Tage, die erst jetzt durch die Stadt erfasst wurden. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 registrierte Dresden 30 571 nachgewiesene Fälle von Sars-Cov-2.

Da das Infektionsgeschehen auch hier inzwischen von der britischen Virus-Mutante (B.1.1.7) dominiert wird, meldet die Stadt auf ihrem Corona-Dashboard nur noch Infektionen mit anderen Virusvarianten, die das Robert-Koch-Institut als besorgniserregend eingestuft hat. Dazu zählen die Südafrika-Variante (B.1.351) und die brasilianische (P.1). Seit 6. März sind 31 (Freitag: 28) Fälle mit derartigen Mutanten bekannt geworden. Die Dunkelziffer könnte jedoch höher ausfallen, da nicht alle positiven Tests auf veränderte Viren untersucht werden.

Keine Klinik-Einweisungen, keine Sterbefälle

Am Sonnabend zeigt die Corona-Übersicht des städtischen Gesundheitsamtes sowohl bei den Krankenhaus-Einweisungen als auch bei den Todesfällen eine Null. Insgesamt mussten in den vergangenen 15 Monaten 2637 Dresdnerinnen und Dresdner wegen Covid-19 stationär behandelt werden. Exakt 1100 Patienten erlagen der Infektionskrankheit. Damit sind nach eigenen Berechnungen 3,6 Prozent der Infizierten gestorben. Das letzte bekannte Covid-19-Opfer verstarb am 5. Juni.

Die Dresdner Gesundheitsbehörde schätzt, dass 29 250 Bürger ihre Infektion überstanden haben. Als genesen werden diejenigen Menschen gezählt, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten im Krankenhaus ist diese Frist deutlich länger, sie beträgt 30 Tage.

Zieht man die Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamt-Infektionszahl ab, kommt man auf derzeit 221 aktive Coronafälle in der Stadt, 16 weniger mehr als am Freitag. Auch hier handelt es sich um einen angenommenen Wert.

Die Lage auf den Normalstationen

Die wenigen Ansteckungen schlagen sich auch auf die Auslastung der Krankenhäuser nieder. Laut sächsischem Sozialministerium versorgten die Kliniken im Freistaat am Freitag 293 Covid-Patienten auf Normalstationen. Die Betten-Auslastung liegt damit bei 39,2 Prozent.

Im Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden gehören, werden aktuell 107 Covid-Patienten behandelt. 40,5 Prozent der Betten sind momentan belegt.

Die Situation in den Krankenhäusern ist neben der Sieben-Tage-Inzidenz entscheidend für die geltenden Coronaregeln. Liegen 1300 oder mehr Covid-Patienten auf den Normalstationen in Sachsen, darf laut aktueller Corona-Schutzverordnung nicht mehr gelockert werden.

Die Situation auf den Intensivstationen

Auch auf den Intensivstationen der Dresdner Kliniken hat sich die Lage inzwischen entspannt. Basierend auf den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vermeldet die Stadt am Sonnabend 25 Corona-Intensivpatienten. Am Freitag waren es 29, am Montag noch 34.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Covid-Fälle, aber auch für Patienten mit anderen schweren Erkrankungen, stehen derzeit noch 41 Betten zur Verfügung. Die Gesamtauslastung der Intensivbetten liegt bei 85 Prozent. In der Hochphase der zweiten Welle waren das Universitätsklinikum und das Städtische Klinikum mit über 90 Corona-Intensivpatienten zeitweise an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.Formularende

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Aktuell meldet das städtische Gesundheitsamt, dass in zwei Kindertagesstätten, vier Schulen und einer Asylbewerber-Unterkunft Infektionen nachgewiesen wurden. 60 Kinder und Erzieher, 66 Schüler und Lehrer sowie drei Heimbewohner und Betreuer befinden sich in Quarantäne. Aus Behinderten- und Obdachloseneinrichtungen sind keine Corona-Fälle bekannt.

Von ttr