Dresden

Mal drüber, mal drunter: Dresdens Inzidenzwert pendelt seit einer reichlichen Woche um die 50. Am Sonnabend steht der Zeiger der „Inzidenz-Uhr“ nicht im roten, sondern im orangefarbenen Bereich: 45,8 zeigt er an, ungefähr so viel wie zur Wochenmitte. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 52,3 vermeldet, am Donnerstag 51,6. Das bedeutet: So viele Dresdnerinnen und Dresdner haben sich nachweislich in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus angesteckt.

Dresden im Bundes- und Ländervergleich

Mit diesem Wert liegt Dresden weiterhin deutlich unter der bundesweiten Inzidenz von aktuell 60,6. Die Negativrekorde halten die Städte Bremerhaven (267,7) und Pforzheim (207,9). Das thüringische Eisenach dagegen weist eine Null auf, im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth liegt die Inzidenz bei gerade mal 8,4.

Betrachtet man die Bundesländer, liegen die nordöstlichen Gebiete Deutschlands mit Inzidenzen zwischen 30 und 40 klar vorn: Für Mecklenburg-Vorpommern wurden 30,6 und für Schleswig-Holstein 30,7 ermittelt, Sachsen-Anhalt weist 35,9 aus, Brandenburg 36,4 und Sachsen 38,9. Die mit Abstand höchste Zahl hat das RKI für Bremen berechnet. Dort haben sich in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich 115,4 Personen mit Corona infiziert.

Allerdings gehört Dresden gemeinsam mit dem Erzgebirgskreis (79,5) und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (46,6) zu den Teilen Sachsens, deren Inzidenzwerte klar über dem sächsischen Durchschnittswert liegen.

Infektionen, Klinikeinweisungen, Genesene

Für Samstag vermeldet das Gesundheitsamt 37 bekanntgewordene Neuinfektionen. Am Freitag waren es 55 gewesen. Damit haben sich seit Frühjahr 2020 insgesamt 32 644 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Virus angesteckt. Von diesen betrachtet das Gesundheitsamt 30 924 als genesen, 49 mehr als am Freitag. Diese Zahl ist jedoch nur ein Schätzwert. Als genesen gelten Menschen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Zwei Covid-19-Erkrankte wurden in eine Klinik eingewiesen, verstorben ist in jüngster Zeit niemand. Insgesamt 2727 Betroffene mussten stationär behandelt werden, 1117 sind der Krankheit erlegen. Den letzten Todesfall datiert die Stadt auf den 18. September.

Die Situation in Sachsens Krankenhäusern

Für die weiteren Entscheidungen über den Umgang mit der Pandemie legt der Freistaat Sachsen zwei „Krankenhaus-Indikatoren“ zugrunde: die Auslastung der Klinikbetten sowie den Wert, wie viele Menschen durchschnittlich in den vergangenen sieben Tage in ein Krankenhaus eingewiesen wurden. Die Vorwarnstufe greift, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert von 7 überschreitet und mindestens 650 Krankenhausbetten auf den Normalstationen oder 180 Krankenhausbetten der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Sollten die Hospitalisierungs-Inzidenz größer als 12 sein und mindestens 1300 Covid-19-Patienten auf Normal- oder 420 auf Intensivstationen behandelt werden, ist die Überlastungsstufe erreicht In beiden Fällen werden die Coronaregeln verschärft.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von diesen kritischen Werten ist Sachsen glücklicherweise noch weit entfernt. Stand Sonnabend werden laut dem Sächsischen Sozialministerium 98 Covid-Patienten nicht-intensivmedizinisch behandelt. Damit sind etwa 20 Prozent der Bettenkapazitäten belegt. Auf Intensivstationen liegen 48 Betroffene (34,3 Prozent der Betten). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Krankenhaus-Einweisungen liegt bei rund 1.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

An 50 Dresdner Schulen, 13 Kindertageseinrichtungen und in einem Pflegeheim sind Corona-Infektionen nachgewiesen wurden. Derzeit sind 177 Schüler und Lehrer sowie 51 Kita-Kinder und Erzieher in Quarantäne (Stand: 25. September).

Von ttr