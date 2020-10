Dresden

Nach dem Schock am Freitag mit 50 neuen Corona-infizierten Dresdnern vermeldet das Gesundheitsamt am Sonnabend „lediglich“ 17 positive Tests in den vergangenen 24 Stunden. Damit haben sich in Dresden seit Beginn der Pandemie insgesamt 1020 Menschen mit dem Virus angesteckt. Ins Krankenhaus musste niemand eingewiesen werden, doch zu den Genesenen sind noch keine weiteren Personen hinzugekommen.

Corona-Ampel weiterhin Gelb

Trotz der Abmilderung zeigt die Corona-Ampel weiterhin Gelb. Die durchschnittliche Fallzahl pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt derzeit in Dresden bei 25,1. Stufe Gelb ist die mittlere im Corona-Frühwarnsystem. Stufe vier (Orange) wird erreicht, wenn mehr als 35 von 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche positiv getestet werden.

Keine Hotspots in Dresden

Sogenannte Hotspots seien in Dresden noch nicht aufgetreten, sagte Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke). Das Gesundheitsamt ermittele unverändert die Kontaktpersonen, um die Infektionsketten nachzuvollziehen und Maßnahmen zu deren Durchbrechung anzuordnen. Quarantäne für Infizierte und Kontaktpersonen sei das Gebot der Stunde. „Mit weiteren Quarantänemaßnahmen in Gemeinschaftseinrichtungen ist zu rechnen.“

Großveranstaltungen verboten

Den Krisenstab wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) vorerst noch nicht aktivieren. Gleichwohl beobachte die Stadtverwaltung die weitere Entwicklung sehr genau. Die Verwaltung werde stufenweise Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einleiten, kündigte Stadtsprecher Kai Schulz an. Als erste Sofortmaßnahme sind Groß- und Sportveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten. Zum Samstagsspiel von Dynamo Dresden gegen Magdeburg dürfen daher maximal 999 Zuschauer ins Stadion.

Keine schärferen Corona-Regeln

Weitere Verschärfungen der Corona-Regeln wie eine Ausweitung der Maskenpflicht oder ein Ausschankverbot von alkoholischen Ge­tränken wird es vorerst nicht geben. Hier sieht die Stadtverwaltung auch den Freistaat in der Verantwortung, einheitliche Regeln festzulegen. „Wir werden im Moment keine Allgemeinverfügung erlassen“, so der Stadtsprecher.

Stadtrat soll wieder im Rathaus tagen

Schulz betonte, dass es für das Rathaus ein Hygienekonzept gibt. Auch für Stadtratssitzungen im Plenarsaal des Rathauses gebe es ein Konzept. „Dies wird gerade mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und kann von den Stadträten eingesehen werden.“ Es sei ein ausdrücklicher Wunsch aus dem Ältestenrat gewesen, dass der Stadtrat wieder vom Messegelände mit den großen und hohen Hallen ins Rathaus umzieht, so Schulz. Die Stadtratssitzung in der kommenden Woche findet noch in der Messe statt.

