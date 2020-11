Dresden

Trotz Teil-Lockdown immer noch im tiefroten Bereich: Die Corona-Ampel der Stadt Dresden zeigt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 113,3 an, dass das Virus weiterhin um sich greift. Am Sonnabendmittag meldete die Stadt 57 bekannte Neuinfektionen mit dem Krankheitserreger. Damit sind seit dem Frühjahr insgesamt 3854 Dresdner positiv getestet worden. Ob diese vergleichsweise geringe Zahl – am Freitag zählte das Gesundheitsamt 182 Neuinfektionen – auf Meldungsverzögerungen bei der Behörde zurückgeht oder sich tatsächlich deutlich weniger Menschen angesteckt haben, bleibt abzuwarten.

Ein weiterer Dresdner gestorben

Im Vergleich zum Vortag müssen vier weitere Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Auch die Zahl der Todesfälle ist um einen gestiegen. Insgesamt 32 Dresdner erlagen der Krankheit Covid-19 seit Beginn der Pandemie.

Anzeige

Schätzungsweise Betroffene genesen

Von den 3854 positiv auf das Coronavirus getesteten Dresdnern gelten 2339 als genesen, das sind 73 mehr als am Freitag. Diese Zahlen sind allerdings nur ein Schätzwert. Die Statistiker nehmen an, dass ein Erkrankter, der nicht stationär behandelt werden musste, 14 Tage nach seinem positiven Test wieder gesund ist. Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden musste, zählen 30 Tage nach dem Meldedatum als genesen. Es gibt aber auch deutlich langwierigere Krankheitsverläufe.

Zieht man die Zahl der Genesenen und die Todesfälle von der Gesamtzahl der Infizierten ab, ergeben sich aktuell 1483 aktive, also ansteckende Coronafälle in Dresden. Auch dabei handelt es sich jedoch nur um einen geschätzten Wert.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich durchschnittlich 113 von 100 000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das zeigt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an.

Noch ein Fünftel der Intensivbetten frei

Laut Zeit Online werden momentan 32 Covid-19-Patienten in der Stadt intensivmedizinisch versorgt. Von den 292 Betten auf Dresdner Intensivstationen sind derzeit noch 60 frei, das entspricht 21 Prozent.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zwischen 35 und 59 Jahren mehr Frauen betroffen

Zahlen zur Verteilung der Krankheit in der Stadtgesellschaft liefert das Robert-Koch-Institut ( RKI). Die Gesamtzahl der Infizierten weicht wegen Meldeverzögerungen etwas von den Angaben des Dresdner Gesundheitsamtes ab.

In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen erfasst das RKI insgesamt 1321 Fälle seit Pandemiebeginn. Davon sind 712 Männer und 609 Frauen. Bei den zwischen 35 und 59 Jahre alten Dresdnern kehrt sich das Geschlechterverhältnis um: Hier sind 752 Damen und 706 Herren betroffen, in Summe also 1458 Personen.

In der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen steckten sich 273 Dresdner männlichen und 271 weiblichen Geschlechts mit dem Virus an. Bei den Über-80-Jährigen sind deutlich mehr Frauen als Männer betroffen: 180 zu 121 ist hier das Verhältnis.

Bei Kindern und Jugendlichen wurden bislang vergleichsweise wenige Erkrankungen nachgewiesen. 28 Jungen und 17 Mädchen zwischen 0 und vier Jahren infizierten sich mit dem Coronavirus. In der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen waren es 84 Jungen und 74 Mädchen.

Die Situation in Gemeinschaftseinrichtungen

Momentan sind in 67 Schulen, 28 Kindertagesstätten, zwölf Pflegeeinrichtungen und fünf Asylbewerberunterkünften Coronafälle aufgetreten. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen 1. Grades müssen sich unmittelbar in Quarantäne begeben. Laut Gesundheitsamt befinden sich 1380 Schüler, 767 Kita-Kinder, 557 Asylsuchende sowie 64 Personen aus Pflegeheimen in häuslicher Isolation.

Von ttr