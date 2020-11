Dresden

Dresden Sieben-Tage-Inzidenzwert der Coronastatistik ist am Mittwoch den dritten Tag infolge gestiegen. Nach einem Sprung am Dienstag von 113,7 auf 138,1 liegt der Wert nun bei 142,3. So viele Dresdner haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert.

Im Detail meldete die Stadt am Buß- und Bettag 120 neu registrierte Infektionen, 247 waren am Dienstag bereits dazugekommen. Die aktuelle Gesamtzahl der seit dem erstmaligen Auftreten im Frühjahr registrierten Fälle liegt bei 4381. 184 Personen gelten neu als Genesen, die Sterbefälle liegen weiter bei 32. Miteinander aufgerechnet ergeben sich für Dresden derzeit 1491 aktive Fälle. Die Betroffenen gelten als infektiös, müssen aber nicht zwingend erkrankt sein.

54 Corona-Patienten in Dresden auf Intensivstationen

Zwölf Personen mussten zu Mittwoch neu ins Krankenhaus aufgenommen werden, insgesamt sind es nun 223. Stand Dienstag wurden in Dresdner Krankenhäusern 139 Corona-Patienten behandelt. Im Universitätsklinikum waren am Dienstagabend 68 Betten mit Corona-Kranken belegt, darunter befinden sich laut Sprecher Holger Ostermeyer drei Verdachtsfälle.

33 Patienten wurden auf der Intensivstation versorgt und 35 auf Normalstationen. Das Städtische Klinikum Dresden meldete am Dienstag 71 Corona-Patienten einschließlich Verdachtsfälle, von denen 21 intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Altersgruppe zwischen 35 und 59 am Häufigsten betroffen

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) untersucht unter anderem, wie die Corona-Infizierten in den einzelnen Bevölkerungsgruppen verteilt sind. Aufgrund von Meldeverzögerungen weichen die Zahlen der Corona-Betroffenen leicht von den Dresdner Gesundheitsamt-Angaben ab. Das RKI hatte am Mittwoch 4248 Fälle aus Dresden erfasst ( Dresden selbst: 4381).

Bei den 35- bis 59-Jährigen verzeichnet das RKI 1610 Personen. Damit ist diese Altersgruppe am Schwersten von Infektionen betroffen. In der nächstjüngeren Gruppe (15 bis 34 Jahre) wurden 1430 Personen mit positivem Corona-Test erfasst.

Insgesamt 612 Dresdnerinnen und Dresdner zwischen 60 und 79 Jahren waren oder sind laut RKI infiziert. Bei den Über-80-Jährigen sind 372 Personen betroffen.

Nur ein geringer Teil der nachgewiesenen Corona-Infektionen entfällt auf Kinder und Jugendliche. 38 Mädchen und Jungen zwischen null und vier Jahren sowie 175 aus der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen haben sich angesteckt.

Mehr als 3500 Quarantänefälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Die Situation in den Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen ist auch am Mittwoch angespannt: In mittlerweile 73 Schulen (fünf weniger als Dienstag), 35 Kindertagesstätten, zwölf Pflegeeinrichtungen (+1) und fünf Asylbewerberunterkünften sind in den vergangenen Tagen Coronafälle aufgetreten.

In Quarantäne befinden sich momentan 1719 (-54) Schüler und Lehrer, 1188 Kita-Kinder (+296) und Erzieher, 557 Asylsuchende sowie 42 Personen aus Pflegeheimen. In häusliche Isolation sollen sich die Betroffenen sowie ihre engen Kontaktpersonen begeben.

Von fkä