Corona-Stresstest für Schulen in Dresden

Dresden

Die Landeshauptstadt plant einen Corona-Stresstest für Schulen. Das kündigte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser gegenüber den DNN an. Damit soll in den Ferien geprüft werden, wie die Einrichtungen für einen möglichen Neuanstieg der Infektionszahlen gewappnet sind und wie Schließungen verhindert werden können.

Der CDU-Politiker will dazu unter anderem Experten aus dem Gesundheitsamt und dem Landesamt für Schule und Bildung an einen Tisch holen. Dann soll betrachtet werden, wie die Schulen mit ihren Hygienemaßnahmen und ihrer Ausstattung auf steigende Inzidenzwerte vorbereitet sind. Bei dem Plan, mit dem Donhauser einer Anregung der Grünen im Bildungsausschuss des Stadtrats folgt, soll das Augenmerk darauf liegen, wie ein regulärer Schulbetrieb gesichert werden kann. Es gebe eingeübte Hygieneregeln mit Masken, Abstandhalten und dem regelmäßigen Lüften. „Das ist das A und O“, sagte Donhauser. Wenn das nicht ausreiche, kämen auch technische Anlagen zum Luftaustausch in Betracht.

Bund fördert jetzt auch mobile Anlagen

Der Bund fördert bereits seit einiger Zeit stationäre Anlagen zum Luftaustausch auch in Schulen. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett nun auch ein Förderprogramm für mobile Lüftungsanlagen beschlossen. Das Bundeswirtschaftsministerium stellt dafür den Ländern 200 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bund übernimmt 50 Prozent der Kosten. Donhauser steht der technischen Aufrüstung zurückhaltend gegenüber. Die Stadt prüft jetzt die Ausrüstung von zunächst vier Schulen mit stationären Anlagen und zieht auch mobile Geräte unter Umständen in Betracht.

Torsten Nitzsche ist zurückhaltend. Der Stadtrat von den Freien Wählern kennt Lüftungsanlagen, „bei denen sitzt man die ganze Zeit im Zug.“ Deshalb bleibt er bei der technischen Aufrüstung von bestehenden Schulen skeptisch. „Kräftig Lüften ist das Beste.“ 40 Minuten Betrieb einer Lüftung würden genauso viel bringen wie vier Minuten Stoßlüften mit geöffneten Fenstern, rechnet der Lehrer vor. Deshalb sollten unter Umständen Pausenzeiten in den Schulen angepasst werden, um immer ausreichend Zeit zum ausgiebigen Lüften zu haben. Und vor allem müssten sich dafür in den Klassenräumen auch wirklich alle Fenster öffnen lassen. Offenbar gebe es jedoch teilweise zugeschraubte Fenster oder ähnliches. Da müsse die Stadt etwas unternehmen, macht Nitzsche deutlich.

Schulen, wo sich Fenster in Unterrichtsräumen gar nicht öffnen lassen, gibt es wohl nicht in Dresden. „Dann müssten diese Räume gesperrt werden, davon ist mir aber nichts bekannt“, erklärt Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU).

Stadt prüft stationäre Anlagen

Für vier Schulen prüft die Stadt die Nachrüstung von stationären Lüftungsanlagen. Für diese sogenannten raumlufttechnischen Anlagen (RLT) gibt es seit Längerem ein Förderprogramm des Bundes, doch kaum Abnehmer des Geldes. Zunächst wollte Berlin mit 500 Millionen Euro die Um- und Aufrüstung vorhandener Anlagen fördern, inzwischen wurde das Programm auf den Neueinbau ausgedehnt und der Fördersatz erhöht. Doch von 80.000 Einrichtungen, Schulen und Kitas, haben ein paar hundert das Programm bislang genutzt. Der Einbau erfordert Planungen, Ausschreibungen sowie Auslagerungsmöglichkeiten, weil er kaum bei laufendem Schulbetrieb möglich ist.

So hielt sich Dresden bislang zurück. Nun werden die Grundschule Cossebaude – wo es aufgrund der nahen Bahngleise so laut ist, dass Fenster nicht geöffnet werden können – die 12. (Hebbelstraße in Cotta) und die 92. Grundschule (Großzschachwitzer Straße in Großzschachwitz) sowie das Berufliche Schulzentrum für Technik an der Gerokstraße für den Einbau stationärer Anlagen ins Auge gefasst. Einen Zeitplan gibt es noch nicht, Angaben zu den Gesamtkosten ebenso wenig.

Neben dem Stresstest für die Dresdner Schulen will Donhauser vor allem die Grundschulen unter die Lupe nehmen. Dort, wo es notwendig ist, könnten dann auch mobile Lüftungsanlagen in Betracht kommen. Donhauser, der vor allem auf klassisches Lüften setzt, bleibt aber skeptisch und will nicht, dass die Geräte „in einem halben Jahr ungenutzt herumstehen“. Daher lässt er auch Mietoptionen prüfen.

Scharfe Kritik aus dem Stadtrat

Die vier Schulen könnten nach Ansicht von Anja Apel „nur ein Anfang“ sein. Überall, wo es nötig ist, müsse etwas getan werden. Für eine flächendeckende Ausstattung mit mobilen Anlagen ist die Bildungspolitikerin der Linken nicht. Eine sachliche Debatte sei im Ausschuss aber nicht möglich gewesen, nachdem aus der nichtöffentlichen Sitzung heraus getwittert worden sei.

„CO2-Ampeln und konsequentes Lüften sowie konsequente Testung und Masken können erheblich zur Reduzierung des Infektionsrisikos in Schulen beitragen“, fasst Agnes Scharnetzky ihre Haltung zusammen, die auch schon in einen Stadtratsantrag der Grünen eingeflossen ist. Perspektivisch würden Luftfilter in Schulen zum Standard. Mobile Raumlüfter sollten im Notfall angeschafft werden. Räume, in denen die Fenster nicht geöffnet werden könnten und keine Luftfilter vorhanden seien, könnten nicht genutzt werden. Scharnetzky: „Aus meiner Sicht ist wichtig, dass die Stadt jetzt in Abstimmung zwischen Schulverwaltungsamt und Gesundheitsamt Stressszenarien erarbeitet, wie der Schul- und Kitabetrieb in den kommenden Monaten im Angesicht der um sich greifenden Delta-Variante so sicher wie möglich laufen kann.“

Nach Ansicht von Dana Frohwieser hat Dresden beim Thema Pandemiesicherheit in den Klassenzimmern in den letzten 17 Monaten „geschlafen“. Spätestens seit Herbst vergangenen Jahres hätte der Einbau von Luftfilteranlagen vorbereitet werden müssen, jetzt beklage man, in der Kürze der Zeit RLT-Anlagen nicht einbauen zu können, wo es sie bisher nicht gibt. „Wechselunterricht, Schulschließungen, ständige Quarantänen, Durchseuchung der Jüngsten darf es im Herbst 2021 nicht geben“, sagte die Bildungspolitikerin der SPD. „Vier Modellprojekte im Juli 2021 in Dresden ist nur peinlich“, fügte sie hinzu. Von OB Hilberts Bildungsprioritätsversprechen sei in der Pandemie nichts geblieben. Frohwieser: „Für alles war Geld da, Weihnachtsmarktkonzepte, Wirtschaftshilfen, Maskenverteilungen – nur nicht für das Wohlbefinden unserer Jüngsten.“

Donhauser hält den Vorwurf für falsch. Der Einbau der Lüftungstechnik sei teuer und daher genau abzuwägen. „Der Stadtrat ist aber immer frei, uns mit den finanziellen Möglichkeiten dafür auszustatten.“

Von Ingolf Pleil