Corona-Regelungen: Wo bekommen Dresdner Masken her?

Eigentlich müsste es ja gar keinen großen Ansturm auf den Mund- und Nasenschutz geben, der nun Pflicht ist beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Ein Schal oder eine selbst genähte Maske tun es auch. Trotzdem ist offenbar der Bedarf enorm. Es blüht der Onlinehandel mit dem Mundschutz, der offiziell nicht so genannt werden darf, weil er eben nicht wirklich schützt, sondern die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nur etwas mindern könnte. Und auch das nur, wenn möglichst viele ihn tragen und trotzdem genügend Abstand zueinander halten.

In Drogerien oder Apotheken ist es inzwischen allenfalls Gückssache, Mundschutz zu ergattern. Wo bekommt man nun als Dresdner eine Maske her, wenn man mehr möchte als einen Schal, aber nicht selbst nähen kann? Und was kostet das?

Facebook-Gruppe organisiert Nachbarschaftshilfe, Stadt verteilt Masken

Wer auf Facebook unterwegs ist, kann über Gruppen wie zum Beispiel „Corona-Hilfswerk Dresden“ im Rahmen der Nachbarschaftshilfe schnell Kontakt bekommen zu vielen Menschen, die schon seit Wochen eifrig in ihrer Freizeit Masken nähen und diese oft kostenlos abgeben, oder gegen eine Spende. Das muss kein Geld sein. Es besteht auch großer Bedarf an Material – ausrangierte Hemden, Geschirrtücher, Baumwolltaschentücher oder Bindedraht.

Das Nachbarschaftshilfe-Portal nebenan.de bietet auch für nicht registrierte Nutzer ein Formular für Hilfegesuche an. Wer keinen Internetanschluss hat, kann über die kostenfreie Corona-Hotline 0800/8665544 eine Anfrage stellen und seine Kontakdaten hinterlassen.

Für Bürger, die keine Möglichkeit sehen, sich einen Mund- und Nasenschutz zu beschaffen, hat die Stadt 200 000 Masken beschafft. Nach der umstrittenen Ausgabeaktion vorm Rathaus sollen sie künftig zum Beispiel in Stadtbezirksämtern und sozialen Einrichtungen kostenlos verteilt werden. Zur sachgemäßen Benutzung gibt es einen Handzettel.

Neustadt-Portal listet Anbieter auf

Auch kommerzielle Angebote gibt es in Dresden. Nähstübchen, Mode- und Secondhand-Läden bieten zum Beispiel Masken an und können durch die Einnahmen oft wenigstens ein bisschen Umsatz erzielen. Das Stadtteilportal „Neustadtgeflüster“ hat eine Liste von Anbietern in der Neustadt zusammengestellt. Die Preise bewegen sich zwischen zwei und zwölf Euro.

Tauschbörse öffnet sich für Kleinunternehmer

Das Dresdner Onlineportal „ Maske für Dich“, das ursprünglich als bundesweite Tauschbörse für den nichtkommerziellen Bereich gegründet wurde, hat sich jetzt für Kleingewerbetreibende geöffnet, prüft jedoch deren Angebote, bevor sie freigeschaltet werden.

„Wir wollen neben der Nachbarschaftshilfe auch Kleinunternehmern in der Region helfen, aber keine Plattform für große Anbieter wie Trigema sein“, erklärten die Betreiber auf Anfrage. Der Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung wäre aber, wenn es schnell gehen soll, ohnehin kein guter Tipp. Beim Trigema-Onlineshop liegt der Liefertermin für Bestellungen, die nach dem 15. April aufgegeben wurden, im Juni. Außerdem gibt es die Masken zum Stückpreis von 12 Euro nur im Zehnerpack, so dass für eine Bestellung mindestens 120 Euro fällig sind.

Auch bei der Online-Apotheke Doc Morris ist Mund- und Nasenschutz nur noch im 50er-Pack zu haben. Für alle kleineren Stückzahlen gibt es den Hinweis „zurzeit nicht lieferbar“.

Die Lieferzeit ist für viele Onlinehändler ein Problem. Einerseits müssen sie selbst den großen Ansturm bewältigen, anderseits stoßen auch die Post und andere Versandunternehmen an Kapazitätsgrenzen. Einen gewissen Vorteil haben da lokale Onlineshops, die nur innerhalb der Stadt versenden müssen oder zum Teil sogar Abholung anbieten können.

Ebay und Co. sperren unseriöse Anbieter

Bei Ebay, Amazon und Co. boomen die Angebote für professionelle Schutzmasken, Alltags- stylische oder auch Spaßmasken. Bei asiatischen und amerikanischen Anbietern gibt es an Motiven da fast alles vom Schweinerüssel bis zu Comicfigur. Unseriösen Anbietern schieben die großen Onlinehandelsplattformen inzwischen konsequent einen Riegel vor. Das bekam auch der Dresdner Onlinehändler Thomas Wolf zu spüren, der in seinem Shop „Tanjo“ für personalisierte Babyartikel jetzt auch Alltagsmasken anbietet – in verschiedenen Farben, mit verschieden Motiven bedruckt und von einem Partner in Dresden genäht. Schon zweimal sei eine seiner Anzeigen auf Facebook von einem automatischen Algorithmus gesperrt worden, erzählt er. Nach einem Einspruch wurde sie dann immer wieder freigeschaltet. Das sei zwar lästig, sagt Wolf, aber er finde es trotzdem richtig, dass die großen Portale wachsam sind.

Die Stiftung Warentest rät zur Vorsicht beim Onlinekauf und gibt Tipps, wie man Geschäftemacherei von Betrügern mit Atem­schutz­masken, Desinfektions­mitteln oder Nahrungs­ergän­zungs­mitteln erkennt, die angeblich vor Covid-19 schützen.

Hoffen auf neuen Modetrend

Vielleicht werden die Alltagsmasken ja sogar so etwas wie Mode- oder Fanartikel. Was für die einen eine Horrorvorstellung ist, sehen andere als einen möglicherweise erfolgversprechenden Markt. So auch Thomas Wolf, der versucht, weggebrochene Umsätze mit dem Mund- und Nasenschutz abzufedern. Manche Kunden hätten bereits Masken farblich passend zur Kleidung bestellt. Und ein Motiv mit Bärentatzen sei innerhalb kurzer Zeit vergriffen gewesen, erzählt er. Weitere lokale und überregionale Anbieter versuchen, mit Masken, die zum Beispiel mit Sachsenwappen oder sächsischen Sprüchen bedruckt sind, Kunden in der Region zu erreichen, die der Coronakrise noch mit etwas Humor entgegentreten.

Für Fußballfans hat der Onlineshop von Dynamo Dresden natürlich Masken in den Vereinsfarben und mit Vereinslogo im Angebot. Kostenpunkt 9,95, Mitglieder bekommen 50 Cent Rabatt, Lieferzeit zwei Wochen.

Preismodell mit Möglichkeit für Spenden

Bei den überregionalen Anbietern hat der Socken-Versender Jungfeld, hinter dem die Mannheimer Stilfaser GmbH steht, ein faires Angebot. Für 10 Euro gibt es im Onlineshop Masken. Wer bereit ist, für Bedürftige zu spenden, zahlt 15 Euro. Dafür können weniger finanzkräftige Kunden die Masken für den symbolischen Preis von einem Cent erwerben. Das sei ein Experiment gewesen, sagte Geschäftsführer Lucas Pulkert den DNN, denn es stehe ja jedem Kunden frei, die Preiskategorie zum Quasi-Nulltarif zu nutzen. Dass bereits weit über 20 000 Kunden das Spendenmodell gewählt haben, habe ihn überrascht. Es würden so wenige 1-Cent-Masken abgerufen, dass man mit den gespendeten Exemplaren inzwischen die Caritas, die Organisation Ärzte ohne Grenzen und das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos beliefern könne.

Kurios: Run auf Masken legt Klimaanlagen lahm

Dass der Ansturm auf die Onlineshops großer Anbieter auch kuriose Auswirkungen haben kann, zeigt ein Beispiel aus Japan. Dort haben vor einigen Tagen plötzlich intelligente Klimaanlagen und Katzenkisten, die über Smartphones gesteuert werden können, nicht mehr funktioniert. Der Zeitung „Asahi Shimbun“ zufolge sei die Ursache wohl, dass der Elektronikkonzern Sharp, der im März auch ins Mundschutzgeschäft eingestiegen war, seinen stark frequentierten Onlineshop und die Steuerung für die entsprechenden Apps auf demselben Server betreibt.

Von Holger Grigutsch