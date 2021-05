Dresden

Die Folgen der Coronapandemie waren beträchtlich: In der 50. Kalenderwoche, im Dezember 2020, starben in Sachsen 88 Prozent mehr Menschen als üblich in dieser Zeit eines Jahres. Deutschlandweit waren es 23 Prozent. Das hatte Auswirkungen auch auf die Mitarbeiter im städtischen Bestattungswesen. Für ihren besonderen Einsatz will ihnen die Stadt jetzt mit einer Prämie danken.

Die zweite Welle der Coronapandemie in Sachsen, die im November 2020 begann und sich bis ins erste Quartal 2021 fortsetzte, habe den Eigenbetrieb „Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen“ an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit geführt und einen erheblichen Anfall von Mehrarbeit in allen drei Betriebssparten verursacht, zu denen Krematorium, Bestattungswesen und Friedhöfe gehören. So heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage für den Stadtrat aus dem Bereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grünen), zu dem der Eigenbetrieb gehört.

Verstorbene mussten in andere Krematorien überführt werden

Hinter nüchternen Zahlen verbirgt sich eine dramatische Situation: Das Krematorium in Tolkewitz ist für die Landeshauptstadt sowie die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und teilweise Meißen zuständig. Zeitweise seien täglich mehr als doppelt so viele Verstorbene eingeliefert worden wie normalerweise zu dieser Jahreszeit.

Mit fatalen Konsequenzen: Verstorbene mussten in andere Krematorien, wie Meißen, Halle, Altenburg, Döbeln und Leipzig, überführt und dort eingeäschert werden. Sämtliche sächsische Krematorien signalisierten ab Mitte Dezember, dass sie ebenso voll ausgelastet waren.

Ab diesem Zeitpunkt wurden die Verstorbenen nur noch in die Krematorien nach Altenburg (Thüringen) und Diepholz (bei Bremen) überführt und eingeäschert. Aus Kostengründen sei dies hauptsächlich in Eigenregie des Betriebs und mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschehen.

Mehrarbeit auch an Sonn- und Feiertagen

Aufgrund der hohen Zahl der Anlieferungen von Verstorbenen durch die Bestatter reichten bald die Kühlhallen im Krematorium nicht mehr aus. Daher mussten Ausweichstandorte für die Lagerung und Kühlung von Verstorbenen in einer bislang ungenutzten Feierhalle auf dem Nordfriedhof sowie einer Lagerhalle in Dresden-Reick genutzt werden. Für die Mitarbeiter stand Mehrarbeit auch an Sonn- und Feiertagen auf dem Programm.

Ähnlich war die Situation beim Städtischen Bestattungsdienst. In „normalen Zeiten“ übernimmt der Betriebsbereich Verstorbene aus der Uniklinik oder dem Städtischen Klinikum, wenn dort die Kühlkapazitäten nicht mehr ausreichen. Im Dezember 2020 gab es 177 Fälle dieser Art, im Januar 2021 insgesamt 140. Im Vorjahresjanuar waren es 46 Fälle. Aufgrund der Coronasituation mussten die Verstorbenen auf den Stationen abgeholt werden, die Mitarbeiter mussten dafür entsprechende Schutzanzüge tragen. „Die Krankenhäuser konnte dadurch entlastet werden und sich vollständig auf die Betreuung der Kranken konzentrieren“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Zusätzliches Personal eingesetzt

Im Bereich des Friedhofswesens war die Situation genauso angespannt. Durch die Coronapandemie waren auf dem Urnenhain Tolkewitz über 400 Arbeitsstunden für Desinfektionsmaßnahmen notwendig. Schließlich hatten auch Rechnungswesen und Controlling viel mehr als üblich zu tun, zumal auch noch die zeitweise Mehrwertsteuerreduzierung von 19 auf 16 Prozent vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 hinzukam.

Der Eigenbetrieb ordnete von den Friedhöfen und der Betriebsverwaltung Beschäftigte zu den unterbesetzten Betriebssparten ab. Darüber hinaus wurde zeitweise zusätzliches Personal des Regiebetriebes Zentrale Technischen Dienstleistungen, des Eigenbetriebes Sportstätten sowie des Sozialamtes und des Büros der Umweltbürgermeisterin eingesetzt.

Prämie von einmalig 750 Euro

Für die besonderen Leistungen während der Coronakrise sollen die Mitarbeiter des Friedhofs- und Bestattungswesens eine Prämie von einmalig 750 Euro erhalten. Aus anderen Stadtbereichen abgeordnete Mitarbeiter sollen die Prämie anteilig entsprechend ihrer Einsatzzeit erhalten.

Bei fast 80 Mitarbeitern belaufe sich der Gesamtaufwand auf rund 51000 Euro. Dieser sei insbesondere vor dem Hintergrund des positiven Jahresergebnisses 2020 in Höhe von rund 342000 Euro (geplant war eigentlich ein Minus von 50000 Euro) wirtschaftlich leistbar. Für die abgeordneten Mitarbeiter kämen aufgrund der zeitabhängigen Berechnung noch 2000 Euro hinzu.

Bis zum 30. Juni könnte die Auszahlung steuer- und sozialversicherungsfrei erfolgen. Weil dies bundesweit für die Beschäftigten des Gesundheitswesens bei den Prämien zwischen 1000 und 1500 Euro so geregelt ist. Sollte es Verzögerungen geben, beispielsweise wenn sich die Beratungen länger hinziehen sollten, kämen zu den Ausgaben für die Prämie noch etwa 21 Prozent für Steuern und Sozialausgaben hinzu. Der Personalrat habe der Prämie bereits zugestimmt.

