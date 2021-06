Dresden

Angesichts der Ausbreitung der gefährlichen Delta-Variante des Coronavirus auch in Dresden richtet Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) einen Appell an die Schulen. „Ich empfehle darüber nachzudenken, ob in den Einrichtungen freiwillig weiter Masken getragen werden“, sagte Donhauser gegenüber den DNN.

Der Bildungsbürgermeister will die Schulleitungen motivieren, sich mit Elternvertretern und Schülervertretern darüber zu verständigen, ob die Mund-Nasenbedenkung überall dort weiterhin getragen wird, wo es eng zugeht. Das könnte beispielsweise auf den Gängen in den Schulgebäuden der Fall sein.

„Dürfen nicht übermütig werden“

Der Freistaat Sachsen hat mit seinen neuesten Regelungen für Schulen seit 14. Juni unter anderem die Maskenpflicht gekippt. Liegt die regionale Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35, müssen Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal im Schulgebäude keine Masken mehr tragen. Das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmaske (zum Beispiel KN95/N95) wird jedoch empfohlen.

Dem schließt sich Dresdens Bildungsbürgermeister nun nachdrücklich an. Hintergrund dafür sind nicht zuletzt die Anfang der Woche bekanntgewordenen Fälle von Infektionen mit der Delta-Virusvariante in einer Kita und zwei Schulen in Dresden. „Diese Fälle geben allen recht, die zur Vorsicht mahnen und uns sagen, dass wir nicht übermütig werden dürfen“, erklärte Donhauser.

Von Ingolf Pleil