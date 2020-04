Kunst ist kein Produkt, das einfach in den Onlinehandel übersiedeln kann. Kunst braucht Kontakte, Kunst braucht Erleben. Was die Zukunft den privaten Galerien bringt, wagt keiner zu spekulieren.

„elegant asozial – ALL.I.NEED.true art from nearly Y kids“ heißt die Ausstellung des Maximilian Rentzsch Kollektivs in der Galerie Holger John. Einige der Mitglieder sind auf dem Foto zu sehen: chriZ, Wannanelly, Mauritius Lorenz, Maximilian Rentzsch, Lada Herzberg und Nostro (v.l.). Quelle: Foto: Thomas Fröhlich – Galerie Holger John