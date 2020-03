Coronavirus: So entwickeln sich die Fahrgastzahlen der Verkehrsbetriebe in Dresden

Dresden

Wegen des Coronavirus werden derzeit flächendeckend Veranstaltungen abgesagt. Wer kann, soll Menschenmengen und direkte Kontakte meiden. Wie wirkt sich die Angst vor einer Ansteckung auf die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) aus?

„Wir haben gegenwärtig einen marginalen Rückgang der Fahrgastzahlen“, erklärte DVB-Sprecher Falk Lösch auf DNN-Anfrage. Die DVB würden die Fahrgastzahlen monatsweise erfassen, hätten aber einzelne Tagesdaten ausgewertet. „Danach liegt der Rückgang bei 0,71 Prozent“, so Lösch.

Die DVB rechnen aber mit gravierenden Einnahmeausfällen wegen der zahlreichen abgesagten Veranstaltungen. Für etliche davon seien Kombitickets verkauft worden. „Auch die ausbleibenden Touristen werden sich auf das Ergebnis auswirken. Wenn die Einschränkungen bis Ostern anhalten, dann schlägt das ordentlich ins Kontor“, so der DVB-Sprecher.

Wie aber sieht es mit der Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln aus? Sollte man Busse und Bahnen meiden? Die DVB beantworten die wichtigsten Fragen:

1. Werden die Busse und Straßenbahnen der DVB desinfiziert?

Alle eingerückten Wagen werden jede Nacht gereinigt und gründlich desinfiziert. Sollte es im Linieneinsatz einen Corona-Verdachtsfall in einem der DVB-Fahrzeuge geben, wird dieses sofort aus dem Verkehr gezogen und in der Werkstatt erneut gründlich desinfiziert.

2. Können an den Haltestellen nicht immer alle Türen automatisch geöffnet werden?

Das Risiko, sich am Türöffner zu infizieren, ist nicht größer oder kleiner als bei der notwendigen Berührung anderer Gegenstände im öffentlichen Raum. Sollte es die Situation erfordern, wird eine automatische Öffnung aller Türen in Erwägung gezogen. Mit allen damit eintretenden Nachteilen für die Temperaturen im Innenraum.

3. Wird die erste Tür beim Busfahrer gesperrt?

Bisher nicht. Die DVB wären aber darauf vorbereitet und könnten bei Vorgaben der für Dresden zuständigen Gesundheitsbehörde sofort reagieren.

4. Kann man die Fahrkarte noch beim Busfahrer kaufen?

Ja. Wer kann, sollte sich aber zur Vermeidung direkter Kontakte seine Fahrkarte vorher besorgen. Am sichersten kann man mit dem HandyTicket bezahlen, das über die App DVB mobil angeboten wird. Dabei berührt man nur sein eigenes Handy.

5. Wie verhalte ich mich in Bus und Bahn?

Hier sollten die allgemein geltenden Regeln der Infektionsvorbeugung beachtet werden. Beispielsweise das Niesen in ein Papiertaschentuch oder notfalls in die Armbeuge. Benutzte Taschentücher bitte nicht liegen lassen, sondern unbedingt in die Papierkörbe an den Haltestellen werfen. Auf den Monitoren in den Bahnen laufen entsprechende Hinweise.

6. Fahren Busse und Bahnen so wie immer?

Bisher ja. Sollten die Stadt Dresden oder das Land Sachsen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie beispielsweise Schulschließungen erwägen, sind Angebotsanpassungen möglich. Eine komplette Einstellung des ÖPNV ist nicht geplant.

Von fkä/tbh