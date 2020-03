Coronavirus: Viele Räder in Dresdens und Sachsens Kultur stehen still

Dresden/Prag

Am Donnerstag schwang die ein oder andere Hoffnung noch mit, am Freitag steht deutlich mehr Gewissheit im Raum: Dresdner Kultureinrichtungen sagen reihenweise Veranstaltungen wegen des Coronavirus ab – oder schließen erst einmal ganz.

Allen voran die großen Häuser: Semperoper und Staatsschauspiel. An beiden Orten soll bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien, keine Veranstaltung mehr über die Bühne gehen, auch keine Gastspiele oder Einmietungen. Allein beim Schauspiel sind davon fünf Premieren betroffen. Am Donnerstag einigte sich Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU) mit den Einrichtungen, die in Trägerschaft des Freistaates sind, auf dieses Vorgehen. "Das Gebot der Stunde ist es, die schnelle Ausbreitung des Coronaviruses zu verhinden", wurde Klepsch in einer Mitteilung ihres Hauses zitiert.

Museen bleiben geöffnet

Museen bleiben im Gegensatz dazu geöffnet. Sie sollen aber Veranstaltungen wie etwa Lesungen absagen und "für den laufenden Betrieb besondere Hygienemaßnahmen" ergreifen. Das Hygiene-Museum hat beispielsweise eine entsprechende Regelung getroffen.

Von der Absage betroffen ist auch die Lange Nacht der Dresdner Theater, die am morgigen Sonnabend stattfinden sollte. Eintrittsbändchen und Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Die Rückgabe ist bei 31. Mai möglich. Die 1001 Märchen GmbH in der Yenidze und das projekttheater, die beide Teil der Langen Nacht gewesen wären, wollen trotzdem ihr jeweiliges Programm am Sonnabend spielen.

Die Hochschule für Musik wird bis zum 29. März für den Unterricht und Übebetrieb geschlossen. Auch die Arbeit am dortigen aktuellen Opernprojekt wird bis auf weiteres ausgesetzt. Abgesagt werden unter anderem das Barocksymposium, das ABBA-Projekt "Thank you for the music" sowie der Meisterkurs Klavier. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Betroffen von der Schließung sind rund 600 Studenten und etwa 300 Lehrkräfte. Über eine endgültige Verschiebung des Semsterbeginns soll in der kommenden Woche entschieden werden. Das Festival "Sandstein und Musik" sagte bis Anfang April drei Konzerte ab.

Staatliche Unterstützung angemahnt

Auch im Beatpol fallen zahlreiche Konzerte aus oder sind auf spätere Termine verschoben. "Es wird chaotisch. Aber wir machen weiter, so lange wir können", sagte Carsten Becker, Geschäftsführender des Musikclubs. Dennoch hofft er, dass Kultureinrichtungen nun von staatlicher Seite nicht allein gelassen werden. Die Absagewelle trifft auch Besucher von Aust-Konzerten. Wie eine Sprecherin mitteilte, wird der Dresdner Auftritt Johannes Oerdings am 22. März auf einen späteren Termin verlegt. Dieser müsse noch gefunden werden.

Im Kulturpalast werden, wie sich am Donnerstag bereits angedeutet hatte, alle Veranstaltungen im Konzertsaal bis einschließlich 19. April abgesagt. Für die Rückerstattung von Tickets findet sich auf der Webseite der Philharmonie ein entsprechendes Formular. Damit entfällt auch das für den 25. März geplante Konzert der Dresdner Musikfestspiele mit Renée Flemming und Jewgenij Kissin.

Im Europäischen Zentrum der Künste im Festspielhaus Hellerau wird die für den heutigen Freitag und Sonntag geplante Veranstaltung "Floor on Fire – Battle of Styles" nicht stattfinden. Man arbeite an einem neuen Termin, hieß es.

Das Kulturforum riesa efau sagte sowohl seine für Sonnabend geplante Feier zum 30. Geburtstag ab als auch die vom 19. bis 22. März geplanten Dresdner Schmalfilmtage in der Motorenhalle in der Friedrichstadt.

Frauenkirche und Kreuzkirche ließen DNN-Anfragen zum Umgang mit dortigen Veranstaltungen unbeantwortet.

Weitere Absagen sind nicht ausgeschlossen: Das Gesundheitsamt in Sachsen empfiehlt, auch bei kleineren Veranstaltungen zu prüfen, ob sie zwingend notwendig sind.

Diese Auflistung kann und soll keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wir bitten unsere Leser ausdrücklich, sich in den nächsten Tagen und Wochen bei den jeweiligen Organisatoren direkt zu informieren, ob die jeweiligen Veranstaltungen immer noch stattfinden.

Blick auf Gesamtdeutschland und die Nachbarländer

In Berlin sind sämtliche staatlichen Theater, Opern und Konzerthäuser ab Freitag geschlossen. Der Spielbetrieb wird von kleinen und großen Einrichtungen vorerst bis zum ende der Osterferien am 19. April vollständig eingestellt. Auch Landesmuseen, Gedenkstätten und Galerien in Trägerschaft des Landes sowie die Zentral- und Landesbibliothek sollen den Besucherverkehr einstellen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz schließt bis auf weiteres sämtliche Häuser. Zu den fast zwei Dutzend Sammlungen, Museen, Instituten gehört die als Weltkulturerbe eingestufte Berliner Museumsinsel.

Auch in Hamburg wurden alle Veranstaltungen in staatlichen Theatern und Konzerthäusern bis Ende April per Erlass untersagt. Das teilte die Kulturbehörde mit. Damit fallen ab Freitag alle Veranstaltungen in der Elbphilharmonie, der Laeiszhalle, an der Hamburgischen Staatsoper, am Deutschen Schauspielhaus, am Thalia-Theater und auf Kampgnagel aus.

In Düsseldorf stoppen Oper, Schauspielhaus und Tonhalle den Spielbetrieb bis zum 2. April. Insgesamt fallen weit über hundert Veranstaltungen aus. Das Kölner Schauspielhaus, die Oper und die Philharmonie sagten bis einschließlich Karfreitag alle Veranstaltungen ab. Die städtischen Museen sollen dagegen geöffnet bleiben. In den vergangenen Tagen waren schon staatliche Theater, Opernhäuser und Konzertsäle etwa in Bayern geschlossen worden.

Alle verbleibenden Veranstaltungen des diesjährigen Kurt Weill-Festes sind abgesagt worden. Das betreffe insgesamt 17 Veranstaltungen, wie ein Sprecher des Fests mitteilte. Davon betroffen ist unter anderem das für Sonntag im Anhaltischen Theater Dessau geplante Abschlusskonzert mit dem Moka Efti Orchestra. Auch die Thüringer Bachwochen, die vom 3. bis zum 26. April geplant waren, fallen aus, ebenso die Magdeburger Telemann-Festtage.

Themenspecial Coronavirus - die neuesten Infos

Die Salzburger Osterfestspiele, die am 4. April beginnen sollen, verkündeten ihre Absage.

Die Chefin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, bekommt die Corona-Krise gleichfalls zu spüren. Die Premiere ihrer " Lohengrin"-Inszenierung in Barcelona kann nicht wie geplant nächste Woche stattfinden, wie das Gran Teatre del Liceu mitteilte. Das Theater stellt seinen künstlerischen Betrieb bis zum 26. März ein. Auch eine Absage oder Verschiebung der nun für Ende März und Anfang April angesetzten Aufführungen sei nicht ausgeschlossen.

Roskilde , Wien und Tschechien

Die Planungen für das größte Musikfestival Nordeuropas im dänischen Roskilde gehen dagegen vorerst weiter. "Zunächst setzen wir unsere Planungen fort und erwarten, dass das Roskilde-Festival wie erwartet stattfinden wird", teilten die Veranstalter am Donnerstag auf ihrer Webseite mit.

Das Festival vom 27. Juni bis zum 4. Juli sei "noch einige Monate entfernt, und die Empfehlungen der Behörden, Versammlungen mit über 1000 Teilnehmern zu beschränken, gelten für den Monat März? Aber was dann?"

Das Verbot aller Veranstaltungen mit mehr als hundert Teilnehmern in Tschechien trifft die Kulturszene des Nachbarlandes hart. Das Nationaltheater in Prag rechne damit, dass bis Monatsende mehr als 20 Millionen Kronen an bereits bezahlten Eintrittsgeldern zurückerstattet werden müssten, sagte ein Sprecher. Umgerechnet sind das knapp 780.000 Euro. Geschlossen sind bis auf weiteres auch die tschechische Nationalgalerie sowie staatliche Museen, Bibliotheken und viele Denkmäler.

Lesen Sie auch: Coronavirus: Tschechien schließt Grenze zu Sachsen - Stau und Hamsterkäufe

In Wien wird eine "Fidelio"-Premiere unter der Regie von Oscar-Preisträger Christoph Waltz, die für Montag geplant war, ausfallen.

Von Torsten Klaus/Laura Catoni/DNN/dpa