Das Evangelische Kreuzgymnasium in Dresden bleibt am Freitag geschlossen. In der Schule gibt es einen Corona-Virus-Verdachtsfall. Die rund 800 Jugendlichen wurden am Donnerstagmittag nach Hause geschickt und sollen auch am Freitag nicht zum Unterricht kommen.

Bei der betroffenen Person soll es sich möglicherweise um einen Lehrer handeln. Seit etwa 14.30 Uhr ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der auf die Schließung am Freitag wegen eines Corona-Verdachtsfalls hinweist.

Da das Kreuzgymnasium eine freie Schule ist, muss sie bei derartigen Infektionsverdachtsfällen nicht das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) informieren. Auch die Superintendenten der Kirchenbezirke Dresden-Mitte und Dresden-Nord, in deren Trägerschaft sich die Schule befindet, waren am Donnerstag zunächst nicht erreichbar.

Von ttr