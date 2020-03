Coronavirus: Sachsens Winzer stellen sich auf massive Umsatzeinbußen ein

Radebeul/Meißen

Die sächsische Weinbranche stellt sich infolge des Coronavirus auf Umsatzeinbußen ein. Viele sächsische Winzer wollten eigentlich bis Dienstag auf der Leitmesse der Weinwelt „ ProWein“ in Düsseldorf Kontakte knüpfen. Allerdings wurde eine der weltweit größten Weinmesse nach einigem Hin und Her bereits vor zwei Wochen wegen der Corona-Lage abgesagt.

Der Weinbauverband Sachsen halte die Entscheidung zwar für richtig, sagte Geschäftsführer Michael Thomas auf Anfrage. Jedoch fehle damit eine „wichtige Fachmesse, auf der sich die sächsischen Winzer mit ihrem neuen Jahrgang einem nationalen sowie internationalen Fachpublikum präsentieren, damit die Bekanntheit des sächsischen Weins steigern und natürlich auch neue Aufträge generieren können“.

Keine Veranstaltungen, wenig Gastronomie und Touristen

Sieben Unternehmen wollten sich nach seinen Angaben am Gemeinschaftsstand präsentieren, in den vergangenen Jahren waren darunter neben Winzern auch stets Spirituosenhersteller. Die Messe diene nicht nur dem Treffen mit Einkäufern, Händlern und Gastronomen und der Fachpresse, sondern auch dem Austausch mit anderen Winzern und der Weiterbildung bei Verkostungen und Seminaren, so Thomas.

Vor allem die großen Weinbaubetriebe aus dem Anbaugebiet haben die „ ProWein“ bisher als Plattform genutzt. Für kleine Familienbetriebe stehen die hohen Messekosten trotz Förderung durch den Freistaat Sachsen meist in keinem Verhältnis zum Nutzen. Laut Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bauen 76 Betriebe im Anbaugebiet Sachsen eigene Weine an, weniger als zehn sind aber bisher mit ihren Erzeugnissen zur Weltleitmesse nach Düsseldorf gefahren. Doch auch kleinere Winzer dürften die Krise zu spüren bekommen.

Es ist laut Weinbauverband „bereits jetzt davon auszugehen, dass die sächsischen Winzer durch die Absage von Großveranstaltungen, reduzierte Gästezahlen in der Gastronomie sowie geringe Besucherzahlen und Touristen in der Region von Umsatzeinbußen betroffen sein werden“. Seriöse Schätzungen seien derzeit aber nicht möglich, hieß es.

Der Sprecher von Schloss Wackerbarth, Martin Junge, verwies darauf, dass das Staatsweingut in den zurückliegenden Jahren „auf der ‚ ProWein‘ jeweils rund 30 Termine und Verkostungen mit Kunden und Partnern, aber auch interessierten Fachbesuchern durchgeführt“ habe. „Auf diese Gespräche können wir sechsstellige Umsätze zurückführen“, so Junge. In diesem Jahr hatte das Staatsweingut insbesondere Branchenvertreter aus Deutschland und Österreich, aber auch aus Japan oder den skandinavischen Ländern im Blick.

Kundenkontakt auf alternativen Wegen

Das Erlebnisweingut in Radebeul leidet nicht nur unter geringerem Weinverkauf, sondern auch unter ausbleibenden Gästen bei Führungen, Veranstaltungen und im Restaurant. „Wir gehen davon aus, dass wir die geplanten Umsätze für das erste Halbjahr 2020 nicht realisieren können“, so Junge. Man könne nicht an das „beschleunigte Wachstum des Jahres 2019 anschließen“. Das Staatsweingut versucht nun durch direkte Kundenkontakte bei individuellen Terminen ihre aktuelle Wein- und Sektkollektion zu präsentieren. Zudem wolle man verstärkt sogenannte Verkostungsmuster – also Kostenproben der Erzeugnisse - verschicken. Dies ist allerdings aufwendiger. Üblicherweise werden die Weine und Sekte auf Messen oder Jungweinproben vorgestellt.

Sachsens größtes Privatweingut Schloss Proschwitz sondiert die Lage nach der Messeabsage. Unternehmenssprecherin Alexandra zur Lippe: Welche Konsequenzen die Messeabsage „haben wird für unser Weingut, kann ich im Moment nicht sagen“. Man müsse nun überlegen, wie der Kontakt zu Kunden und Winzerkollegen alternativ gepflegt werden könne. Zugleich gibt sich Alexandra zur Lippe zuversichtlich: „In der Krise liegt ja auch immer eine Chance – wir müssen alle umdenken“, meint sie, ohne dies näher zu erläutern.

Die nächste „ ProWein“ in Düsseldorf soll, wie länger geplant, erst im März 2021 stattfinden. Einen Ersatztermin für die 2020er Ausgabe gibt es nicht.

Von Lars Müller