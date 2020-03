Sächsische Schweiz

Im Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge gibt es offenbar drei weitere Corona-Verdachtsfälle. Wie die Sächsische Zeitung berichtet, soll sich eine Freitaler Familie mit Kind in einer Dresdner Klinik gemeldet haben. Sie werden nun getestet, das Ergebnis soll am Mittwoch vorliegen.

Am Montag war der erste Corona-Fall in Sachsen bestätigt worden. Bei einem 67-Jährigen aus dem Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, der mit einem Infizierten von Italien nach Deutschland gereist war, wurde das Virus nachgewiesen. Am Dienstag wurden laut Landrat Michael Geisler 21 weitere Personen getestet. 16 Proben sind negativ, bei fünf wird das Ergebnis am Mittwoch erwartet.

Von DNN