Coronavirus: Erstmals seit langem ein Sonntag ohne Gottesdienste in Dresden

Dresden

Sich nicht um das Wort Gottes versammeln zu können, das nimmt Christen das Zentrum ihres Glaubenslebens. Lutheraner, Römisch-Katholische und Mitglieder von Freikirchen mussten am gestrigen Sonntag Okuli wegen des Corona-Virus alle Gottesdienste absagen. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche organisierte kurzfristig die Übertragung eines Gottesdienstes mit dem neuen Landesbischof Tobias Bilz im Internet aus der Dorfkirche Chemnitz-Kleinolbersdorf. Das katholische Bistum Dresden-Meißen übertrug einen Gottesdienst per Livestream aus Leipzig.

Keine leichte Entscheidung, aber ein Gebot der Nächstenliebe

In der evangelischen Michaelskirche in Dresden-Bühlau lud Pfarrer Ulf Döring statt zum Gottesdienst zu einer Andacht ein. Eine Hand voll Besucher saßen in weitem Sicherheitsabstand verteilt in der Kirche. „Ich weiß nicht, wie viele Sonntage ohne Gottesdienste es je gegeben hat“, sagte Pfarrer Döring. „Dazu müsste man weit in der Geschichte zurückgehen. Bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges vielleicht oder in den Dreißigjährigen Krieg.“

Am Sonnabend Vormittag hatte das Landeskirchenamt alle Gemeinden aufgefordert, die Sonntagsgottesdienste ausfallen zu lassen. Die Kirchen sollten wenn möglich aber offen gehalten werden und Seelsorger dort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. „Der Verzicht auf die Versammlung der Gemeinde um das Wort ist keine leichte Entscheidung, aber sie entspricht dem Gebot der Nächstenliebe und dient dem gesellschaftlichen Miteinander“, hieß es in der Mitteilung.

Es gehe darum, die Welle der Infektion möglichst abflachen zu lassen, erläuterte Pfarrer Ulf Döring. Hauptleidtragende seien die Kranken, aber auch jene, die allein zu Hause seien. Er rief dazu auf, Telefonpatenschaften zu übernehmen und allein lebende Menschen täglich anzurufen. Wer dazu bereit sei, könne sich melden unter der Tel.-Nr. 0351 / 2683028 oder 0351 / 2683096. Ebenso alle, die einen Anruf wünschen.

Diese Kirchen haben geöffnet

Die Bühlauer Kirche an der Quohrener Str. 18 bleibt in dieser Woche täglich 10 und 18 Uhr für jeweils eine halbe Stunde geöffnet. Liedzettel lägen gut verteilt im Raum aus, so dass Besucher weder Klinken noch Gesangbücher noch irgend etwas anderes berühren müssten. „Neben einem Musikstück, einer biblischen Lesung, einem Lied und Gebet und Segen besteht die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, einander wahrzunehmen und sich Gott zu öffnen.“

Geöffnet bleiben auch manche anderen evangelischen Kirchen. Montag, Mittwoch, Freitag, 10 und 18 Uhr, zum Beispiel die in Dresden-Weißig; Dienstag und Donnerstag, 10 und 18 Uhr, die in Schönfeld.

Maria Heinke-Probst, Pfarrerin der evangelischen Kirche Maria am Wasser in Hosterwitz, hat spontan für den Gottesdienst in dieser Ausnahmesituation ein Lied auf die Melodie des Chorals „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ geschrieben. Es kündet davon, wie fragil das Leben, wie wichtig Gottes Hilfe sei, wenn alle Sicherheiten fallen. Gott wird darin gebeten, die Menschen frei zu machen von „Panik, Angst und Narretei“.

„Vermeintliche Sicherheiten brechen weg: dass wir wissenschaftlich, wirtschaftlich und politisch die Dinge in der Hand haben“, sagte die Pfarrerin in ihrer Predigt in Graupa. „Dass wir gegen jede Krankheit ein Mittel haben. Dass wir unsere Krisen beherrschen können.“ Das Virus führe unsere Ohnmacht vor Augen. „Lasst uns jetzt besonders auf die alten Menschen achten, dass sie nicht allein bleiben.“

Gesucht: Alternative Formen der Gemeinschaft

Auch römisch-katholische Christen in Dresden und der Region haben erste Alternativen entwickelt. Auf der Internetseite der Pfarrei St. Martin (st-martin-dresden.de) zum Beispiel veröffentlichte Claudia Hanke unter dem Titel „Hauskirche in den Familien“ den Ablauf eines Familiengottesdienstes zu Hause.

„Wir sind nicht geleitet von Furcht oder von Übereifer, sondern von Verantwortung und Nächstenliebe“, sagte der neue evangelisch-lutherische Landesbischof Tobias Bilz im Gottesdienst in Chemnitz-Kleinolbersdorf. „Die Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus rettet Menschenleben.“

Gebraucht würden nun alternative Formen der Gemeinschaft. Virtuelle Gottesdienste seien möglich, aber auch Hausandachten. „Wir werden uns gegenseitig anrufen und ermutigen. Wir werden uns schreiben.“ Auch Besuche in der Nachbarschaft seien möglich, wenn man alle Vorsichtsmaßnahmen einhalte. „Lassen Sie uns kreativ dabei sein.“ Auch zum Gebet „als Quelle der Kraft und Zuversicht“ ermunterte er.

Heinrich Timmerevers, Bischof des katholischen Bistums Dresden-Meißen, rief zu gegenseitiger Unterstützung auf. „Helfen Sie mit, Solidarität und die Liebe zum Nächsten ganz konkret und in dieser Situation neu durchzubuchstabieren“, sagte er in einer Erklärung. „Die an vielen Stellen geschenkte Zeit könnten wir dafür kreativ nutzen, ohne dabei in Panik zu verfallen. Spenden Sie Trost, wo Einsamkeit um sich greift.

Geben Sie Mut, wo Verzweiflung die Köpfe zu bestimmen droht. Helfen Sie, ohne sich selbst und andere zu gefährden.“ Beieinander zu bleiben, ohne dem anderen direkt zu begegnen, werde die Herausforderung in den kommenden Wochen sein.

Von Tomas Gärtner