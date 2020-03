Dresden

Die Ortschaft Schönfeld-Weißig hat alle Sitzungen des Ortschaftsrates und dessen Ausschüsse für die nächsten vier Wochen ausgesetzt. „Der Schutz der Bevölkerung, insbesondere unserer älteren Mitbürgerinnen und -bürger und derjenigen unter uns, welche an Vorerkrankungen leiden, steht für mich besonders stark im Vordergrund„, erklärte Ortsvorsteherin Daniela Walter ( CDU) ihren Schritt. „Es gilt für jeden von uns, dass Mögliche zu tun, um eine Weiterverbreitung des Virus zu begrenzen!“

Bis zum 17. April werden die kommunalpolitischen Gremien in der Ortschaft mit mehr als 13.000 Einwohnern nicht mehr tagen. Die Arbeitsfähigkeit des Ortschaftsrates soll laut Walter in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltungsstelle sichergestellt werden. Für dringend zu treffende Entscheidungen, die keinen Aufschub dulden, werde der Rat Umlaufbeschlüsse fassen. Bisher würden aber keine eilbedürftigen Anträge und Vorlagen vorliegen, so die Ortsvorsteherin.

Gleichzeitig hat Walter auch eine für 25. April in Weißig geplante Informationsveranstaltung, den für 28. März vorgesehenen Frühjahrsputz und das Sport- und Familienfest am 1. Mai nach einer Risikobewertung abgesagt. Der Ortschaftsrat hätte am Montag um 19.30 Uhr in der Verwaltungsstelle Schönfeld-Weißig getagt.

Von Thomas Baumann-Hartwig