Das Coronavirus hat Dresden im Griff. So werden die SLUB und alle städtischen Bibliotheken ab Sonnabend schließen. Auch zahlreiche Museen sind betroffen. Die Frauenkirche soll aber weiter für Besucher zugänglich sein.

Covid-19 - Coronavirus: Bibliotheken und Museen in Dresden dicht, Frauenkirche bleibt geöffnet