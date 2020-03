Dresden

Das. St. Benno-Gymnasium in der Pirnaischen Vorstadt bleibt ab Montag bis 27. März komplett geschlossen. Ein Schüler des Gymnasiums war am Wochenende positiv auf den Coronavirus getestet worden. Das Ergebnis lag am Sonntag vor, teilte die Stadt mit.

Alle betroffenen Personen werden von der Schulleitung informiert, über Verhaltensregeln belehrt und erhalten außerdem einen schriftlichen Bescheid des Gesundheitsamtes, heißt es weiter. In diesem wird die häusliche Isolation für 14 Tage angeordnet.

Isolation für alle unumgänglich

„Dies bedeutet, dass tatsächlich für alle Schüler, Lehrer und sonstiges Personal eine häusliche Isolation angeordnet wird“, sagte Stadt-Pressesprecher Kai Schulz. „Der Kreis der Personen lässt sich leider nicht stärker eingrenzen, deshalb ist die Isolation für alle unumgänglich.“ Nach eigenen Angaben lernen an der Schule 735 Kinder und Jugendliche.

Das Benno-Gymnasium ist damit die erste für längere Zeit komplett geschlossene Schule in Dresden. Das Kreuzgymnasium hatte am Donnerstag alle Schüler nach Hause geschickt. Der Verdachtsfall bestätigte sich jedoch nicht. In ganz Sachsen ist ab Montag die Schulpflicht ausgesetzt. Die Schulen bleiben jedoch geöffnet und betreuen ankommende Schulkinder.

Die erste wegen Corona dicht gemachte Dresdner Kita ist die „Mäuseburg“ in Tolkewitz. Hier war am Freitag bei einem Kita-Kind ein positives Testergebnis erzielt worden.

Von fkä