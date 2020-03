Coronavirus: Alle Bibliotheken in Dresden dicht, Frauenkirche bleibt geöffnet

Dresden

Das Coronavirus sorgt auch weiterhin für Einschränkungen in Dresden. Wie die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) mitteilt, werden alle Standorte ab Sonnabend für den Publikumsverkehr geschlossen. Der interne Dienstbetrieb laufe aber planmäßig weiter, sodass die Bibliothek erreichbar bleibt. Alle digitalen Angebote der SLUB stehen wie gewohnt zur Verfügung. Die Regelung gilt bis auf Weiteres und ist eine Präventionsmaßnahme im Interesse des allgemeinen Gesundheitsschutzes.

„In der derzeitigen Situation ist es unsere gemeinsame Verantwortung, die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu bremsen und einzudämmen. Die SLUB gehört zu den meistfrequentierten öffentlichen Orten in Sachsen. Wir verzeichnen durchschnittlich 5000 Besuche pro Tag, führen ein offenes Haus und haben hoch mobile Gäste aus vielen Erdteilen“, sagt Generaldirektor Dr. Achim Bonte. Man erwarte, mit dieser Entscheidung ein wenig zum Schutz der Allgemeinheit beitragen zu können.

Auch städtische Bibliotheken dicht

Auch die städtischen Bibliotheken stellen ab Sonnabend bis voraussichtlich 19. April den Publikumsverkehr im gesamten Stadtgebiet ein. Dies schließt die Absage aller bis dahin angekündigten Veranstaltungen ein. Auch die Haltestellen der Fahrbibliothek werden nicht bedient. Entliehene Medien werden so lange automatisch verlängert, bis eine Rückgabe wieder möglich ist. Die Nutzer müssen dazu nichts tun. Es fallen keine neuen Säumnisgebühren an. Die Rückgabeautomaten in der Bibliothek Neustadt und der Zentralbibliothek sind weiterhin in Betrieb.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat indes entschieden, dass die Eröffnungsveranstaltung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus am Montag nicht stattfinden wird. Ausschlaggebend für die Absage ist insbesondere der Appell der Bundeskanzlerin, alle nicht notwendigen Veranstaltungen, egal welcher Größe, abzusagen und soziale Kontakte, wo immer möglich, einzuschränken.

Internationale Wochen gegen Rassismus: 80 Veranstaltungen auf der Kippe

„Das bedeutet nicht, dass Veranstaltungen, die sich für ein friedliches Miteinander und gegen Rassismus einsetzen, nicht wichtig sind. Viel wichtiger ist es aber gerade jetzt, dass Menschen – egal welcher Herkunft, welchen Glaubens und welcher Überzeugungen – in dieser Krisenzeit einander unterstützen“, so der OB. Die Stadtverwaltung informiert die Veranstalter der 80 angezeigten Veranstaltungen und bittet sie, kritisch zu prüfen, ob diese verschoben werden können.

Die Veranstalter des Elbeflohmarktes am Käthe-Kollwitz-Ufer informieren zudem, dass dieser am Sonnabend abgesagt werden muss. Auch die ursprünglich für den 5. April geplante Saisoneröffnungsfeier „Königlich erwacht. Fürstlich eröffnet.“ im Palais Großer Garten und die für das Wochenende geplante Veranstaltung „Offene Orangerie“ im Schlosspark Pillnitz finden nicht statt.

Dresdner Frauenkirche bleibt offen

Die Dresdner Frauenkirche bleibt trotz Coronavirus vorerst für Besucher geöffnet. Die Besichtigung sei möglich, der Kuppelaufstieg geöffnet, teilte die Stiftung Frauenkirche mit. Auch Veranstaltungen sollen wie geplant stattfinden. Es könnte jedoch – wegen aktueller Entwicklungen – zu kurzfristigen Absagen kommen, erklärte die Stiftung.

Weitere Informationen:

www.dresden.de/corona

www.slubdd.de/corona

Von DNN/epd